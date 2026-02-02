伊豆シャボテン動物公園が運営する「屋内型ふれあい動物園 アニタッチ MARK IS 静岡」で、世界最小のキツネ「フェネック」の3つ子がすくすく成長中！

株式会社伊豆シャボテン公園フェネックの3つ子がすくすく

伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ MARK IS 静岡」では、2025年12月3日(水）にフェネックの赤ちゃん3頭（オス1頭、メス2頭）が誕生いたしました。

生まれて間もない頃のようす

母「サキ」は、出産後すぐに子を抱えながらお乳を飲ませるなどしっかりと子育てをしており、3つ子のフェネックは母乳を飲んで順調に成長しております。

2026.1/30のようす。順調に成長中

生後1ヶ月頃から固形のごはんをふやかした離乳食を食べ始め、いまではお肉も食べられるようになり、大人の半分ほどの体重にあたる約500gまで増えて元気いっぱいに遊ぶ姿もよく見られます。

2026.1/30のようす。ファミリーと一緒

いまは獣舎外での環境に慣れる練習をしており、日中は展示場で過ごす時間が増えてきました。タイミングが合えばガラス越しに3つ子とフェネックファミリーに会うことができますので、どうぞ温かい目で見守ってあげて下さい。

世界最小のキツネ「フェネック」フェネックについて

【英名】Fennec fox

【学名】Vulpes zerda

【分類】食肉目 イヌ科

【分布】北アフリカからアラビア半島の砂漠地帯

【形態】体長：約30cm～約40cm、体重：約0.9kg～約1.4kg

【生態】砂漠に巣穴を掘り、10頭ほどの群れで生活をしています。特徴的な大きな耳は、体熱の放射や砂の中に潜んでいる獲物を探し出すことに役立つと考えられています。妊娠期間は約50日、1回の出産で1～4頭の仔を生みます。授乳期間は約3ヶ月、6～9か月ほどで性成熟します。

アニタッチ MARK IS 静岡 外観

