ネットマーブル、最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』公式サイトを大規模リニューアル！キャラクター情報を大幅拡充

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けにサービス予定の最新アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、公式サイトを大規模リニューアルしたことを発表しました。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja



今回の公式サイトアップデートでは、『モンギル：STAR DIVE』の世界観をより深く紹介することを目的に、キャラクターの情報を中心にアップデートを実施しました。

エピソード1に登場する主要キャラクターである「クラウド」、「ベルナ」、「ミーナ」、「オフィーリア」、「フランシス」の詳細プロフィールを新たに公開し、各ページでは2Dイラスト、ゲーム内3Dモデル、さらにボイスキャストによるボイス演出などをご覧頂けます。

今後のアップデートでは、「ヴァレイン」などのキャラクター情報も順次公開予定です。

また、グローバルでの関心の高まりを受け、公式サイトの対応言語も大幅に拡充しました。

従来の韓国語・英語・日本語に加え、新たにフランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、インドネシア語に対応し、合計12言語での情報提供が可能になりました。

『モンギル：STAR DIVE』は、ドイツのgamescom、東京ゲームショウ、ブラジルゲームショウなど、世界各地で開催される主要なゲームイベントに出展し、グローバルユーザーとの積極的な交流を行ってまいりました。

今回の公式サイトリニューアルは、これら一連の取り組みの延長線上に位置付けられるものであり、正式リリースに向けた情報発信の中核拠点としての役割を担います。

ネットマーブルのゲームパブリッシングディレクターであるイ・ダヘンは「今回の公式サイトアップデートを通じて、『モンギル：STAR DIVE』のキャラクターやストーリー、そして本作ならではの魅力をより直感的に楽しんでいただけることを目指しました。正式リリースに向けて、今後も本作の世界観や設定に関する情報を段階的に公開していく予定です」と述べています。

『モンギル：STAR DIVE』は、現在公式サイトやEpic Games Store、Google Play、Apple Storeで事前登録を受付中です。

サービス開始時には、人気のキャラクター「フランシス（★4）」や「約束の羅針盤」10個や「伝説の黄金チキン 3個」、「根性！ステーキ3個」などを全プレイヤーが受け取ることができるので、是非事前登録をしてサービス開始を待ちください。

・『モンギル：STAR DIVE』_事前登録サイト

公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

『モンギル：STAR DIVE』の公式ディザーサイトや公式X、公式youtubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCTDprmSGHWWqR5YprA-Zxzg

◆『モンギル：STAR DIVE』とは◆

『モンギル：STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを戦闘で活用できるアイテムに製作できるシステムが特徴で、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル：STAR DIVE』について◆

［ タイトル ］ モンギル：STAR DIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年内

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. All Rights Reserved.