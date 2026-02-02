空気入れブランドETENWOLFの日本総代理店として 日本国内における独占販売契約を締結

リトルリンク株式会社

リトルリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：望月 瑛司、以下「当社」）は、ポータブルエアポンプ・空気入れブランド ETENWOLF（エテンウルフ） と、日本国内における独占販売契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、当社はETENWOLF製品の日本市場における正規総代理店として、EC・小売・法人向け販売を含む流通展開、マーケティング、カスタマーサポートを一貫して担ってまいります。

■ ETENWOLFについて

https://etenwolf.com/

ETENWOLFは、ポータブルエアポンプや電動空気入れを中心に展開するガジェットブランドです。

自転車・自動車・アウトドア・防災など幅広いシーンで活躍する製品設計と、高い携帯性・実用性を両立したプロダクトが特長で、海外EC市場を中心に高い評価を獲得しています。

■ 独占販売契約締結の背景

当社はこれまで、ETENWOLF社の日本進出の先駆けとしてクラウドファンディング（Makuake）を起点とし、テストマーケティング、PRを実施をいたしました。

ETENWOLF製品についても、クラウドファンディングを通じて日本市場での需要検証および販売実績を積み重ねてきた実績があります。

実際のページはこちら :https://www.makuake.com/project/etenwolf_v3pro/

こうした背景から、ETENWOLF社と協議を重ねた結果、日本市場における中長期的なブランド展開および流通戦略を共同で推進していくパートナーとして、当社が日本国内の独占販売権を取得する運びとなりました。

■ 今後の展開について

今後は以下の取り組みを順次進めてまいります。

・日本市場向けの正規流通体制の構築

・ECモール（Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング等）での展開強化

・家電量販店・自転車専門店・アウトドアショップなどへの卸販売

・日本語サポート体制・アフターサービスの充実

・日本市場ニーズを踏まえた商品企画・ラインナップ拡充

ETENWOLFブランドの価値を正しく日本市場へ届けるとともに、安心して購入・使用いただける環境づくりを進めてまいります。

■ 代表コメント

リトルリンク株式会社 代表取締役 望月 瑛司

このたび、ETENWOLF社と日本における独占販売契約を締結できたことを大変嬉しく思っております。

クラウドファンディングを通じて、日本のユーザーの皆さまから高い評価をいただいた製品を、今後はより安定した流通とサポート体制のもとでお届けしていきます。

ETENWOLFブランドの魅力を日本市場に根付かせ、長く愛されるブランドへと育ててまいります。

■ 会社概要

会社名：リトルリンク株式会社

代表者：代表取締役 望月 瑛司

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

事業内容：

・海外ブランドの日本総代理店事業

・クラウドファンディング支援事業

・EC／卸販売事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

リトルリンク株式会社

担当：望月

E-mail：info@little-link.jp

Web：https://little-link.jp/