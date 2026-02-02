iFreeNEXT FANG+インデックス　楽天証券iDeCoお取扱いのお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

平素よりiFreeNEXT FANG+インデックス（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。このたび当ファンドは、iDeCo向け運用商品としては初めて楽天証券iDeCoにて採用されることが決定いたしましたので、お知らせいたします。2026年4月1日より、積立設定（配分指定）が可能となる予定です。

当ファンドは、多くの投資家の皆様からご支持を賜り、2025年12月に純資産総額1兆円を突破いたしました。FANG+指数は、米国の主要テクノロジー企業10銘柄で構成される集中投資型の株価指数であり、近年は力強い成長を背景に、高いリターンを実現してまいりました。当指数は値動きが大きく、短期的には大幅に下落することもありますが、中長期的な値上がりが期待される場合には、積立投資によるメリットをより大きく享受できる可能性もあります。

今後も、投資家の皆様に向けて、わかりやすく丁寧な情報提供に努めてまいります。引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天証券iDeCo 運用商品入替についてのご案内はこちら(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20250917-04.html) （楽天証券のサイトへ遷移します）

https://www.daiwa-am.co.jp/special/fang/index.html

ファンド設定来の基準価額と純資産総額の推移

当ファンドに関するお知らせ（過去発信分より抜粋）

（2025年12月22日）FANG+指数銘柄入替えのお知らせ(https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20251222_04_3346.pdf)

（2025年12月17日）純資産総額1兆円突破記念～FANG+指数のこれまで・ハイテク株の見通し～(https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20251217_03_3346.pdf)

（2025年10月29日）純資産総額9,000億円突破のお知らせ～FANG+と当社テック株ファンドの違いは？～(https://www.daiwa-am.co.jp/news/20251029_3346.pdf)

（2022年12月12日）指数算出方法変更のお知らせ(https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20221212_06.pdf)

※上記以外の過去のお知らせについてはこちら(https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3346/detail_news.html)をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。