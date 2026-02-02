「パンおいしいまま」がLDK OF THE YEAR 2025を受賞

機能素材株式会社

機能素材株式会社（本社：高知県高知市）は、当社製品「パンおいしいまま」が、テストする女性誌『LDK』において「LDK OF THE YEAR 2025」を受賞したことをお知らせいたします。

本商品は、『LDK』2026年1月号の特集

※「ジャンル別 みんなに使ってほしい LDKベストバイランキング」

にて高く評価され、キッチン雑貨部門において、無印良品の「竹材 蒸篭（せいろ）」に次ぐBEST３位に選ばれました。

さらに今回は、雑誌の表紙にも商品が掲載されるという光栄な扱いとなりました。

248の左側に「パンおいしいまま」

※本特集は、編集部・プロ・読者モニターが2025年に検証した製品の中から、「本当に使ってほしい」と心からおすすめできる商品をランキング形式で紹介する企画です。

ただの袋じゃない 名前以上の実力！入れて冷凍したほうが、むしろおいしい

「パンおいしいまま」は、焼き立てのパンをできるだけ良い状態で保存するために開発された、パン専用の保存袋です。

・焼き立ての香りを袋の中にとどめ、パンに定着させる

・結露しにくく、霜が発生しにくい

・冷凍庫内の匂い移りや乾燥を防ぎ、パンの品質を守る

といった特長により、 家庭用としてはもちろん、製菓製パンの生産現場でも幅広く採用されています。

テストする女性誌『LDK』では、一見するとシンプルな袋でありながら、保存することでおいしさが底上げされる点が高く評価され、受賞につながりました。

機能素材株式会社の主な受賞歴

・2026年1月 LDK OF THE YEAR 2025受賞

・2025年9月 大阪インターナショナル・ギフトショー 新商品コンテスト大賞受賞

・2024年5月 LDK Bestbuy受賞

・2023年9月 東京インターナショナル・ギフトショー新商品コンテスト準大賞受賞

・2020年9月 グルメ＆ダイニングスタイルショー新商品コンテスト大賞受賞

東京ギフト・ショー春2026 出展のお知らせ

機能素材株式会社は「 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。

会場では、受賞商品「パンおいしいまま」を実際にご覧いただけるほか、製品の特長や使い方について、その場で気軽にご相談いただけます。

【会期】

2026年2月4日（水）～ 6日（金）

10：00～18：00（最終日は17：00まで）

【会場】

東京ビッグサイト

【小間番号】

東5-T10-16（東展示場 5ホール）

ギフトショーで併せて展示する商品

セカンドスポンジ

コイル状の繊維が汚れをからめ取る、新発想のスポンジ。

こすっても表面を削らないため、素材を傷つけにくく、シンクや厨房機器、調理器具など、傷をつけたくない場所のお手入れにも安心して使えます。

https://kinousozai.co.jp/secondsponge.html

softなBUTTER CASE

バターやチーズの保存に特化した専用ケース。

光や酸化による劣化を抑え、最後まで開けたての風味を保つ設計です。

https://kinousozai.co.jp/softbuttercase.html

今回の受賞を励みに、 これからも“暮らしを便利に、豊かにする”製品をお届けしてまいります。

ギフト・ショー会場にて、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

当社について

私たち機能素材株式会社は、暮らしに役立つ「機能性製品」を企画・開発しています。

それは、単なる製品ではなく、機能素材を活かした“新しい暮らし”の提案です。

安心と快適さはもちろん、環境への配慮や、使う人へのやさしさにもこだわる。そんな製品を生み出すための挑戦を続けています。

詳しくはホームホームページをご確認ください。

https://kinousozai.co.jp/

また、随時情報をインスタグラムで配信中

パンおいしいままの開発者【機能素材株式会社】

https://www.instagram.com/takehisaokamura/