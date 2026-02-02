住宅ローンのご利用でもれなくダブルマイル！ANAファシリティーズが「ANAの住宅ローン」ダブルマイルキャンペーン実施

ANAファシリティーズ株式会社

ANAグループの不動産会社として、非航空事業の一翼を担うANAファシリティーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：近藤 博之／以下「ANAファシリティーズ」）は、auじぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二／以下「auじぶん銀行」 ）、株式会社りそな銀行（本社: 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：岩永 省一／以下「りそな銀行」）、株式会社埼玉りそな銀行（本社: 埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役社長：福岡 聡／以下「埼玉りそな銀行」）、株式会社SBI新生銀行（本社:東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉／以下「SBI新生銀行」）を所属銀行とする銀行代理業者として、マイルが貯まる住宅ローンサービス「ANAの住宅ローン」を展開しております。

この度、2026年2月2日（月）より、「ANAの住宅ローン」ダブルマイルキャンペーン（以下、本キャンペーン）を実施いたします。

ANAの住宅ローンのお借り入れでダブルマイルをプレゼントいたします。

対象期間中に仮審査のお申し込みをいただき、例えば5,000万円のお借り入れを実際にされた場合、

通常25,000マイルのところ、50,000マイルをプレゼントいたします。

住宅ローンをご検討中の方はこの機会にぜひ本キャンペーンをご利用ください。

「ANAの住宅ローン」 ダブルマイルキャンペーンの概要

本キャンペーンの詳細および注意事項は下記「ANAの住宅ローン」WEBサイトをご参照ください。

https://anasumai.jp/homeloan/

「ANAの住宅ローン」とは？

「ANAの住宅ローン」とは、ANAファシリティーズがauじぶん銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、SBI新生銀行を所属銀行とする銀行代理業者としてお申し込みを媒介する住宅ローンサービスです。

各銀行の住宅ローンの商品性はそのままに、お借り入れ額に応じたマイル特典がつくことが特徴です。

「ANAの住宅ローン」WEBサイト

どのくらいマイルが貯まる？

住宅ローンのご利用でまとまったマイルを貯めることができる「ANAの住宅ローン」。

通常は、お借り入れ額20万円につき100マイルの特典ですが、

本キャンペーンでは通常の2倍の20万円につき200マイルが貯まります。

※上限200,000マイル

例えば、本キャンペーン期間中に仮審査のお申し込みをいただき、

5,000万円のお借り入れを実際にされた場合、50,000マイルをプレゼントいたします。

どうやってマイルを貯める？

「ANAの住宅ローン」WEBサイトより、仮審査のお申し込みをしていただきます。

その後、実際にお借り入れとなりましたら、お借り入れから2～3か月後にANAファシリティーズよりマイルの積算をいたします。

【会社概要】

会社名：ＡＮＡファシリティーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 近藤博之

創業：1961年8月1日

本社所在地：東京都中央区日本橋2-14-1フロントプレイス日本橋

事業内容：不動産、ファシリティマネジメント、保険

URL：https://www.anaf.co.jp/