ファンとつくる交流会「LDKファンミ！2025」満員御礼！約50名の読者と編集部が“本音”で語り合う特別イベントを開催

株式会社晋遊舎

株式会社晋遊舎（本社：東京都千代田区）が発行するテストする女性誌『LDK』は、創刊以来初のフ

ァンミーティングを開催。会場には、事前応募＆抽選で当選した約50名の読者が集まり、おかげさまで満員御礼となりました。

LDKファンミ！告知リリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000380.000017263.html)

LDKができるるまでのプロセスを紹介する動画(https://www.youtube.com/watch?v=SOSxYKFLz3g&t=4s)にも熱い視線を注いでくださり、編集部一同、感激の中イベントがスタート ！

LDKファンミ！当日のプログラム

■開会&編集長の挨拶

■LDK読者が選んだベストバイ2025発表

■年間総合大賞受賞／パナソニック ご担当者様登壇

■LDKクイズ大会

■皆さんからの質問コーナー

編集長のあいさつに続き、「読者が選んだベストバイ2025」を発表。クイズコーナーでは豪華賞品のプレゼントもあり、会場は大盛り上がりでした。さらに編集部への質問コーナーや展示体験など、参加型企画が盛りだくさん。編集部と読者が近い距離で、LDKらしい本音が飛び交うにぎやかで楽しい時間となりました。

当日の様子は動画でご覧いただけます▼

LDK読者が選んだベストバイ2025発表

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZSdIKPpzaQE ]会場の装飾は編集部員の手作り♪来場者にはお手製冊子をお渡ししましたフォトブースの前で読者の方と思い出の一枚をパシャリ創刊号からのバックナンバーがずらり！左：LDK編集長 高橋、右：年間総合大賞受賞／パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ヘアケア商品企画担当 高野様

読者がLDKで見つけたベストバイの中から選ばれた製品を発表。会場には年間総合大賞を受賞したパナソニック株式会社くらしアプライアンス社 ヘアケア商品企画担当の高野様にお越しいただき賞状を贈呈しました。

豪華商品プレゼント！LDKクイズ大会

受賞アイテムを発表！読者の方からのご意見や質問にも回答読者が選んだベストバイ2025受賞アイテムの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000401.000017263.html)[表: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/420_1_37aee3413e1830fc58660a5d6956012a.jpg?v=202602020521 ]クイズを通して会場全体が盛り上がりました！

LDK にまつわるさまざまなクイズを出題。みごと全問正解した参加者の中から4名様にベストバイ製品をプレゼントしました！想像以上に全問正解の方がいらっしゃって編集部員も驚きでした。

ベストバイをリアルに体験できる展示ブースも！

2025年のベストバイから厳選したアイテムを展示

2025年のLDKの誌面で検証＆掲載した、ベストバイアイテムを実際に手にとって体験できる展示ブース。使い心地を確かめながら、納得の声があちこちから聞こえました。

お悩みポストの設置も好評♪

軽くて片手でもすいすい使える温風のパワーに思わず笑顔来場者にたくさんのお悩みを投稿していただきました！

会場に設置した「おなやみポスト」には、お悩みや検証してほしいことが続々。集まった声は、後日インスタライブで公開しました。

LDK編集部一同

読者の皆さんに思い思い楽しく過ごせるコーナーをご用意し、終始交流を楽しむことができました！

【終了後は来場者全員に豪華なおみやげ10点セットをプレゼント】オリジナルのショッパーもファンミのために制作！

おみやげラインナップ一覧

のりカケルくん ごま油と塩味／機能素材 パンおいしいまま／アンレーベル ラボ V トーンアップ UVミルクR／アンレーベル ラボ V クリーミーモイスト ボディミルク／matsukiyo IH＆ガスコンロ用クリーナー／ピュオーラ炭酸ハミガキ／岩谷マテリアル アイラップ／マーナ あざらしスポンジ／チャーミー マジカ 酵素＋（オレンジの香り）／ラフラ マシュマロオレンジ

※順不同

来場者特典としてエコバックとお水も全員にプレゼント！

2026年もファンミイベントを開催予定！詳細は決定次第、公式SNSなどで発表いたします。

テストする女性誌『LDK』

広告・タイアップ一切なし！編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK

発売日：毎月28日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：

https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。お問い合わせは、下記マーケティング事業部までお願いいたします。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp