人気ボカロP・r-906著の小説『観測記録』2026年2月2日（月）発売！ 人気イラストレーター6名による発売記念イラストも到着！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月2日（月）にSNS総フォロワー数30万人超のボカロP・r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ）執筆の小説『観測記録』を発売いたしました。

先鋭的な楽曲で現在のボカロシーンを牽引してきたr-906が、その楽曲の物語性を活かしつつ、一つの大きなストーリーとして描いた小説。

総合芸術系ボカロP・r-906の紡ぐ美しい世界を堪能できるSF長編です。

【発売前から大きな反響】

本書の発売が告知されてから、早くも「本当にめちゃくちゃ嬉しい」「なんとSF長編」「タイトルだけでいくつかの曲が想定できる」と、XやYouTubeのコメント欄で話題沸騰中。

事前に予約を募ったサイン本とアクリルブロックのセットは、想定を大きく上回るお申し込みをいただきました！

【あらすじ】

舞台は“扉”で物語世界を“観測”する研究室。

研究員Jは、物語から現実世界に迷い込んだ盲目の少女と日々を共に過ごすことになる。

少女を元の世界に帰すという大義と、少女を救いたいという個人的な感情の間でJは葛藤する。

少女の言葉は、フィクションか、現実か。

“観測者”の貴方がその結末を選ぶ。

【目次】

01 約束の海

02 “観測”

03 件の少年

04 包帯

05 星見の塔

06 散歩

07 鋏の音

08 其々

09 匙ノ咒

10 反目

11 未題

12 現実

【発売記念イラスト】

人気イラストレーター いえぬさん・はきゅさん・パンチさん・Machiyohさん・ミツ蜂さん・Pesnil.さんによる発売記念イラストが到着！

各章の内容とどうリンクしているのか、要注目です。



01 約束の海 illustration by いえぬ @ienu0ienu(https://x.com/ienu0ienu)

03 件の少年 illustration by はきゅ @krkr_9Nosee_(https://x.com/krkr_9Nosee_)

05 星見の塔 illustration by パンチ @punch6789(https://x.com/punch6789)

07 鋏の音 illustration by Machiyoh @Machiyoh(https://x.com/Machiyoh)

09 匙ノ咒 illustration by ミツ蜂 @roundbee08(https://x.com/roundbee08)

観測者 “I” illustration by Pensil. @to_rishima(https://x.com/to_rishima)

【書誌情報】

書名：観測記録

著者：r-906

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年2月2日（月）

判型：四六判

ページ数：352ページ

ISBN：978-4-04-897932-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001346/)

【プロフィール】

著者：r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ）

音楽家。合成音声を用いた楽曲制作を主な活動としながらも、イラストレーション、アニメーション、映像制作、DJ、小説執筆など、興味の赴くまま活動の幅を広げている。小気味良いリズムと印象的なメロディ、そのキャッチーさに相反する様な叙情的、内省的な歌詞が特徴。制作する楽曲ジャンルも多岐に渡り、合成音声ソフトの公式デモソング、他アーティストや音楽ゲームへの提供楽曲、映画主題歌などを手掛けている。

・公式サイト：https://arukuremu.com/

・YouTube：https://www.youtube.com/@r-906

・ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/79470667

・X：https://x.com/arukuremu

挿絵：Pensil.（ぺんしる）

イラストレーター・アニメーター。ダンスアニメーション・キャラクターデザイン・MVイラスト等を得意とする。r-906作品では、『Catchy !?』『JUMPIN’ OVER !』『あなたしか見えないの』MVのアートワーク・小説『会話記録』の挿絵等を手掛ける。

・X：https://x.com/to_rishima