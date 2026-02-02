【横浜市金沢区】第29回 称名寺薪能 ５月３日公演の前売り券発売中 ～国指定史跡の境内で櫻間右陣さん野村萬斎さんら出演～

横浜市

「称名寺薪能（しょうみょうじたきぎのう）」は、金沢区制50周年を記念した催しとして始まり、今回で29回目を迎えます。

令和８年１月16 日（金）から前売り券を販売しています。

称名寺

今回の能の演目は 「大会（だいえ）」。

自分を救ってくれた僧の望みを叶える、という天狗は偽の釈迦説法（しゃかせっぽう）の大会を出現させます。帝釈天は僧の信心を惑わせたと天狗を懲らしめます。

狂言は「寝音曲（ねおんぎょく）」。主人に謡を頼まれた太郎冠者は、「酒と膝枕がないと声が出ない」と言って主人をからかう。主人は酒を振る舞い、自ら膝枕をして謡わせようとするが・・・

演目・出演者

能 「大会（だいえ）」

櫻間右陣（さくらまうじん）師

（シテ方金春（こんぱる）流、重要無形文化財総合指定保持者)ほか

狂言 「寝音曲（ねおんぎょく）」

野村萬斎（のむらまんさい）師

(狂言方和泉流、重要無形文化財総合指定保持者)ほか

開催概要

日時

令和８年５月３日（祝・日） 17 時開演（16 時開場）

会場

称名寺境内特設能舞台（金沢町212-1）

※雨天時は金沢公会堂にて２部制で開催

主催：称名寺薪能実行委員会、共催：金沢区役所

【称名寺薪能について】

金沢区内を舞台とする能の演目「六浦」「放下僧」をきっかけとし、称名寺薪能実行委員会

と金沢区の共催により開催されてきました。本催しは、区民を中心とした実行委員会やボラ

ンティアによって運営されており、称名寺の自然豊かな境内に設けられた特設舞台で、能や

狂言を鑑賞できる貴重な機会として、多くの区民に親しまれています。

称名寺薪能では、地域とのつながりを大切にしています。区内の子どもたちが公募により

参加し、能の一部を謡う「連吟（れんぎん）」を舞台で披露します。また、地域に根差した伝統

芸能の一環として、金沢木遣囃子保存会による木遣の披露も行われます。古くから地域で活

動してきた保存会による木遣は、薪能の雰囲気を一層引き立てます。伝統芸能を身近に感じ

られる場として、また次世代への継承の場として、今後も多くの方々に親しまれることを願っ

ています。

【チケット情報】

・ 全席指定：SS 席 11,000 円、S 席 8,500 円、A 席 7,500 円

・ 販売開始：令和８年1 月16 日（金）10 時～ カンフェティHPにて

https://www.confetti-web.com/events/11163

・ 当日券：14時より称名寺仁王門横にて販売予定（雨天会場開催時は販売なし）