【こどもの休日の過ごし方】歌舞伎・隈取体験ツアー～伝統の世界へ！変身＆アクション体験～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月８日（日）に日帰りツアー「歌舞伎・隈取体験ツアー～伝統の世界へ！変身＆アクション体験～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1780)」を開催します。日本の伝統文化「歌舞伎」の世界を、体験を通して楽しむツアーです。歌舞伎の成り立ちや表現の工夫を学び、実際に歌舞伎化粧を施して迫力ある立ち廻りにもチャレンジするなど、役になりきる体験を実施。「見る」だけでは終わらない、歌舞伎の魅力を全身で感じられるプログラムを通して、日本文化への興味と表現する楽しさを育みます。初めての伝統文化体験にもおすすめの一日にぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．伝統文化を「見て・触って・変身して」楽しく学べる！

このツアーでは、大ヒット映画でも話題になった「歌舞伎」の世界を、体験を通して学びます。

歌舞伎化粧の色や模様に込められた意味を知り、実際に自分の顔に施してもらうことで、歌舞伎の表現がぐっと身近に。「なぜこの色なの？」「どうしてこの模様？」といった気づきが、自然と日本文化への興味につながります。

２．プロの動きをまねしながら、迫力満点の立ち廻りに挑戦！

講師の指導のもと、歌舞伎ならではの立ち廻りの基本動作や構えを体験。初めてのお子様でも分かりやすく教えてもらえるので安心です。身体を大きく使い、リズムよく動くことで、歌舞伎の迫力や表現力を全身で感じられます。「動きで表現する楽しさ」を知ることで、自信や自己表現力も育まれます。

３．体験の楽しさが、学びへの興味をぐんぐん広げる！

歌舞伎の世界に“入り込む”体験をすることで、「もっと知りたい」「なぜこうなっているんだろう？」という疑問が自然に生まれます。見るだけの学習では得られない、実体験ならではの発見が、学びへの意欲を大きく広げます。楽しさを入口に、日本の伝統文化や表現の奥深さに触れられる1日です。

■歌舞伎・隈取体験ツアー～伝統の世界へ！変身＆アクション体験～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年３月８日 (日) 日帰り（申込締切日：2026年３月３日(火)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】25,300円

※旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 10名（最少催行人員：６名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1780

■スケジュール

8：30 現地集合



●歌舞伎についての説明

●立ち廻り（チャンバラのような切り合いの場面）を練習

●歌舞伎化粧体験

●化粧を手ぬぐいに残す隈取



現地解散 12：30

■帆之亟（はんのじょう）先生のプロフィール

1972年初舞台。1975年、帆之亟（はんのじょう）〔hannojoh〕を名乗る。

日大藝術学部演劇学科在学中に、当時５代目坂東八十助（故 １０代目坂東三津五郎）に師事。卒業後、朝丘雪路の相手役を長年務め、杉村春子公演『晩菊』(健夫役)や山田五十鈴公演『春の名残り』(大石主税良金)、萬屋錦之介公演『鬼と人』(細川忠興役)等でも重要な役を演じる。その他、坂東玉三郎、松方弘樹、松平健公演など様々な商業舞台で活躍する。映像では、NHK教育テレビ芸能花舞台『お七吉三』（吉三役）、NHK大河ドラマ『武田信玄』『雪之丞変化』土曜時代劇『オトコマエ！2』（レギュラー・朱雀役）TBS『水戸黄門』（ゲスト多数）、二時間ドラマ『７年愛』（堀部警部）等がある。また、2024年2月公開のハリウッドFX TVドラマ『将軍-SHOGUN』（真田広之主演）のJapanese Movement Supervisor（日本所作動作総監修）・Master of Gestures（統括所作指導）を、2021年12月から2022年7月まで勤めた。2024年2月27日ディズニープラス全世界配信開始（全10話）2024年アメリカ・テレビドラマエミー賞18冠受賞 2025年ゴールデン・グローブ賞4冠受賞

《俳優・所作指導・振付師・立（殺陣）師・演出家》若和屋初代宗家家元・若和屋帆之亟（帆之亟舞踊研究所主宰）千葉県こども歌舞伎アカデミー講師

東京大人歌舞伎塾講師 杉並こども歌舞伎塾講師 日本芸術専門学校講師屋号

【若和屋（わかとや）】

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp