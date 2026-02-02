【いのち会議】～いのち宣言をつなぐ「103のアクション」～　第60回「ジェンダー平等を実現する具体的な一歩として、みんなで月経について「知る・支える」をひろめよう」

いのち会議 事務局

いのち会議は2025年10月11日に大阪・関西万博会場内にて「いのち宣言」および「アクションプラン集」を発表いたしました。本リリースは いのちを「まもる」【宣言4-2】すべてのジェンダーの人びとがつながり、学び合い、誰もが自分らしく生きられる社会をともにつくろうへのアクションプランの１つをご紹介するものです。ご興味ございましたら、ぜひお問い合わせください。

ジェンダー平等を実現する具体的な一歩として、みんなで月経について「知る・支える」をひろめよう

ジェンダー平等、というと、遠い遠い目標のように感じていませんか。たしかに、その目標の実現には、さまざまな形の不平等や障壁を多様なアプローチで乗り越えて、改善と改革を積み重ねていく必要があるのでしょう。

そうした課題のひとつに月経（生理）への対処があります。思春期になれば初経（はじめての生理）が来て、ほぼ1か月の周期で月経を経験します。そのこと自体は自然なことです。しかし、経血の対処は必要ですし、個人差はあるものの月経痛で苦しい思いをする人も少なくありません。勉強や仕事をするときのハンデになることもあります。学校や職場、そして外出先で生理用品が手元になくて、あるいは適切な頻度で交換できなくて、経血が漏れないか心配したことのない人はむしろ少ないのではないでしょうか。

一方で、日本をふくめ、世界の多くの社会で月経は「隠すべきもの」とされており、悩みを共有できずに一人でがまんしたり、対処したりする人が多くいます※1。月経という生理現象が存在することは学校で習っていても、月経についてコミュニケーションが取られていないのが現状でしょう。月経自体やその個人差、多様化する生理用品や身体ケア、そして他者へのケアについて、どのジェンダーかに関わらず、もっと「知る」ことが大切です。

そこで、たとえば《生理用品がトイレ内に無償提供で常備されていること》といった小さな工夫をして社会をデザインすることで、月経のある人のウェルビーイングがちょっとだけ前進するかもしれない。そういう想いで大阪大学UNESCOチェアMeW（Menstrual Wellbeing by/in Social Design）プロジェクトでは、2021年から、そのしくみづくりを行ってきました※2。

具体的には、段ボール製で組立式の生理用品提供用ディスペンサー、通称MeW ディスペンサー（写真）を社学共創で開発し、トイレ内に簡単に設置できるようにしました。大阪大学では、ダイバーシティー＆インクルージョンセンターとMeWプロジェクトが協力して、 3つあるすべてのキャンパスの女子トイレとオールジェンダートイレに MeW ディスペンサーを設置しました※3。在学生、受験生、そして学外者からも「助かった」という声が届いています。

トイレに設置されたMeWディスペンサー

このMeWディスペンサーは、他大学、学校（小・中・高）、自治体、企業などでも利用が広がっていますが、避難所にも導入実績があ ります。災害時には、避難所での生活を余儀なくされることがあり、被災者が生理用品にアクセスできなかったという話が度々聞かれます。3.11以来、状況が改善されているとはいえ、支援物資として生理用品が避難所に届いていても、人通りの多い場所に置かれていたため利用者が取りに行きづらかったり、必要とする種類の生理用品ではなかったり、ということが2024年の能登地震でも聞かれました。

トイレットペーパーと同じように、生理用品もトイレに設置されていることが当たり前になる。そうした月経を「支える」実践が、今後さらに学校に、企業に、社会に広がっていくことで、それが月経について考え、語り、「知る」きっかけにもつながります。MeWプロジェクトでは多様なアクターと連携しながら、啓発とアウトリーチ活動を続けていきます。

いのち会議は、こうしたプロジェクトや試みを大切にし、ジェンダー平等を実現する具体的な一歩として、月経について「知る・支える」をひろめていきます。

【註】

※1 UNICEFも月経を課題視してSDGsでモニタリングしています

https://washdata.org/monitoring/menstrual-health

※2 大阪大学ユネスコチェア MeWプロジェクト：

https://mew.hus.osaka-u.ac.jp/

※3 大阪大学 ダイバーシティ＆インクルージョンセンター「生理用品のトイレ内での無償提供」ディスペンサー設置

https://www.di.osaka-u.ac.jp/dispenser-list/

