『ららマジ』9周年記念のオンラインくじが登場！　新規描き下ろしイラスト“フルーツ×デニム”の器楽部メンバーに思わずキュン♪

スマートフォンゲーム『ららマジ ～ホニャららMAGIC～』のオンラインくじ「eeoくじ」が登場。2026年2月2日(月)～28日(土)まで、通販サイト「eeo Store online」にて期間限定で販売されます！

景品の新作グッズには、“フルーツ”に彩られた器楽部メンバーたちの姿が。キャラクターデザイン・飯塚晴子さんによる9周年を記念した新規描き下ろしイラストと、可愛くデフォルメされたミニキャライラストに心ときめくこと間違いなしです♪

Wチャンス賞や購入特典も用意されていますので、この機会をぜひお見逃しなく！

【販売情報】

■販売期間：2026年2月2日(月)～2月28日(土)

■販売価格：1回880円（税込）

■お届け日：2026年4月中旬頃より順次発送予定

■決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/376?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1064)

ハズレなしで引ける！ 5つの賞の景品には特別感あふれる『ららマジ』の新作グッズが勢ぞろい!!

【景品一覧】

■S賞：B2横タペストリー（描き下ろし／全1種）

■A賞：BIGアクリルスタンド（描き下ろし／全1種）

■B賞：アクリルスタンドプレート（描き下ろし／全5種）

■C賞：アクリルぷちスタンド（ミニキャラ／全10種）

■D賞：缶バッジ（描き下ろし＆ミニキャラ／全15種）

※B賞、C賞、D賞はランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」購入特典はポストカード（全6種）

『ららマジ』の「eeoくじ」を1会計5枚お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！

S賞：B2横タペストリー（描き下ろし／全1種）

S賞は、B2サイズ（72.8cm×51.5cm）の華やかなタペストリー。フレッシュなフルーツの爽やかさに包まれた、沙希・乃愛・映・レイナ・アミの弾けるような笑顔が魅力的な一枚です♪

なお、1会計50回のくじ購入でS賞確定となります！（詳細は上記画像にて）

A賞：BIGアクリルスタンド（描き下ろし／全1種）

飾っても写真を撮っても映える、存在感抜群のBIGアクリルスタンドがA賞に。

ふわっとスカートをなびかせる可憐な器楽部メンバーたちを、縦横最大20cm×20cmのダイナミックなサイズ感で堪能できる贅沢なアイテムです！

B賞：アクリルスタンドプレート（描き下ろし／全5種）

B賞のアクリルスタンドプレートは、約12cm四方のプレートからパーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクスタが完成します。色とりどりのフルーツが散りばめられた大人可愛い雰囲気で、眺めるたびにキュンとしちゃうはず♪

C賞：アクリルぷちスタンド（ミニキャラ／全10種）

C賞は、ミニキャライラストを使用した約7cm×7cmの可愛らしいアクスタ。

“フルーツ×デニム”をテーマにしたおそろいのサロペットコーデで、亜里砂・沙希・かなえ・アミ・レイナ・乃愛・雪菜・映・珠樹・梨花の10人が大集合！持ち歩きしやすく、お出かけのお供にもぴったりです◎

D賞：缶バッジ（描き下ろし＆ミニキャラ／全15種）

D賞は、キャラクターたちのキュートな表情が映える直径5.7cmの缶バッジ。

描き下ろしイラスト＆ミニキャライラストを使用した全15種がラインナップし、9周年記念のコレクションにも最適です！

「eeoくじ」購入で抽選に参加できるWチャンス賞も！

2026年2月2日(月)～2月28日(土)の対象期間中に、『ららマジ』の「eeoくじ」を購入すると抽選に参加できる“Wチャンス賞”。

くじを5枚以上まとめて購入した方の中から抽選で、アクリルアートボード（サイズ：21cm×14.8cm＋台座付き）がプレゼントされます。どうぞお楽しみに！

■『ららマジ ～ホニャららMAGIC～』とは

スマートフォンゲーム『ららマジ ～ホニャららMAGIC～』は、東奏学園器楽部を舞台に、プレイヤー（チューナー）が演奏への情熱を失った部員たちの心を調律して救い、再びみんなで音楽を奏でることを目指す“音と魔法の学園RPG”です。

Wright Flyer StudiosとCloverWorksがタッグを組み、キャラクターデザインに飯塚晴子さんを起用するなど、2017年1月25日のリリース以来、大きな話題を集めました。2020年6月にサービス終了後も、グッズを中心に今もなお多くのファンから愛されている人気作品です。

(C) WFS / (C) CLW

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus