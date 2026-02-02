2026年３月開講！ＴＯＭＡＳ「最難関大学受験部Gコース」

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年３月より、東大・京大などの最難関国立大を志望する受験生のためのグループ授業コース「最難関大学受験部Gコース」を開講します。

本コース最大の特徴は、中学生で大学受験の英文法や数IAを仕上げるなど、標準的な私立中高一貫校よりもさらに早い、圧倒的な進度で学習を進めアドバンテージを作ること。最難関国立大志望者はぜひご活用ください。

（特設サイト：https://www.tomas.co.jp/sainankan_senior/g_course/(https://www.tomas.co.jp/sainankan_senior/g_course/)）

■「最難関大学受験部Gコース」概要

・数学Gコース（新中１対象）

中１の間に数学の中学校範囲を終了させるグループ授業です。中学受験を終え、３月から東大・京大・医学部をはじめとした最難関大をめざす私立中高一貫校生だけでなく、公立校に通う生徒も受講可能です。標準的な私立中高一貫校のカリキュラムよりもさらに早い進度で学び、数学を武器に最難関大をめざしましょう。

対象学年：新中１

開講時期：３月～（週1回）

授業料：全43回 70,950円（税込）

校舎：飯田橋校・池袋校・渋谷校ほか複数校舎（詳細はサイト参照）

・数学Gコース（新中2・新中3対象）

中２または中３で数学IAの内容を完成させるグループ授業です。東大・京大・医学部をはじめとする最難関大合格をめざす私立中高一貫校生はもちろん、公立校に通う生徒も受講可能です。カリキュラムを大きく先取りし、数学を圧倒的な得点源とすることで、最難関大合格への土台を築きます。

対象学年：新中２・新中３

開講時期：３月～（週2回）

授業料：全80回 132,000円（税込）

校舎：飯田橋校・池袋校・渋谷校など（曜日により校舎が異なります）

・英文法Gコース

中２・中３のうちに大学受験で必要な英文法を完成させるグループ授業です。項目別に分かれている英文法を体系化していきます（英検(R)３級程度の学力が必要）。

対象学年：新中２・新中３

開講時期：４月～（週1回）

授業料：全21回 34,650円（税込）

校舎：勝どき校・自由が丘校・横浜校ほか（曜日により校舎が異なります）

※2026年度「最難関大物理基礎Gコース」「最難関大化学基礎Gコース」は後日受付開始予定です。

■ＴＯＭＡＳの個別指導はどこが違うのか？～完全１対１の“本物”の個別指導を追求しています～

違い１. ひと部屋に生徒一人に先生一人

個別指導というと１対２や１対３が一般的ですが、ＴＯＭＡＳは看板通り「ひと部屋に生徒一人に先生一人」。講師は目の前の生徒に100％集中して指導します。

違い２. 志望校合格逆算カリキュラムを作成

「入れる学校」ではなく、１～２ランク上の「夢の志望校」を設定。志望校の合格ラインから逆算した一人ひとりの個人別カリキュラムを作成して指導します。

違い３. 担任制による緻密な成績管理

授業を担当する講師のほかに教務担任がつき、志望校合格逆算カリキュラムの進捗を管理。ご家庭と密に連携しながら合格まで責任をもって導きます。

■会社概要

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp