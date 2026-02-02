アイヌの伝統弦楽器『トンコリ』を現代のバンドサウンドに落とし込み世界を熱狂させる OKI DUB AINU BANDのホール公演が開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『OKI DUB AINU BAND』が2026年3月20日 (金・祝)に北とぴあ つつじホール（東京都 北区 王子 1-11-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

イベント公式ホームページ

アイヌの伝統弦楽器『トンコリ』を現代に復活させたOKI率いる、

アイヌ・ルーツ・バンド「OKI DUB AINU BAND」の強靭なビートを堪能！

アイヌ伝統文化を象徴する楽器・トンコリ。その楽器を現代に復活させたOKIが率いるAINU ROOTSバンド「OKI DUB AINU BAND」のステージが北とぴあで開催されます。

OKI DUB AINU BANDは、世界最大規模のワールドミュージック・フェスティバルとして知られる、WOMAD(2004年オーストラリア、2006 年イギリス、2007年シンガポール、2017年アデレード)や、レインフォレスト・ ワールド・ミュージックフェスティバル(マレーシア 2019年)に招聘され、日本国内でも数々の音楽フェスティバルに参加しています。

2019年には奄美とアイヌの歌合戦の模様を収めた「Amamiaynu」をプロデュース。2022年にはNHK ETV特集でAmamiaynuのドキュメンタリー番組「奄美・アイヌ 北と南の唄が出会うとき」が放送され大反響を呼び、同年11月には欧州でリリース記念ツアーを決行し大成功を収めました。

伝統文化の継承としてトンコリを鳴らすこと自体有意義ですが、OKI DUB AINU BANDはその一歩先を行きます。電化したトンコリ（アンプに繋ぎボリュームを増強）を駆使し、現代のバンドサウンドの中に響くよう研究しています。

普段はフェスやライブハウスで活動している彼らですが、今回は単独ホール公演となります。

かつてトンコリの響きがアイヌの人々の生活を潤していたように、OKI DUB AINU BANDは現代人を非日常のダンスフロアへ連れていくグルーヴを奏でています。アフロ、レゲエ、ロックのグルーヴに包まれて、アグレッシブなトンコリのサウンドが響く、唯一無二のステージを指定席でゆっくりとご堪能ください。

プロフィール

●OKI

東京芸術大学美術学部卒業

ニューヨーク大学映画科intensive film course修了

平成20年北海道文化奨励賞受賞

トンコリ伝承者、ベーシスト、彫刻家、ペインター。

1957年生まれ。本名は加納沖。これまでにソロ、バンド、ダブミックス版などを含む合計20枚以上のオリジナルアルバムを発表。

ファーストアルバム『Kamuy Kor Nupurpe』(1996 年)から最新作まで、アイヌ語の歌詞や語りが入っており、現代に伝わる伝承歌のほか、葛野辰次郎エカシと一緒に作ったアイヌ語のオリジナル曲等を発表している。

古典や文化的アイデンティティを大切にすると同時に、『OKI DUB AINU BAND』(2006年)や、『Sakhalin Rock』(2010年)では、ブルース、レゲエ、ダブなどがミックスされた最先端の音楽表現が実現している。



2025年、初のドキュメンタリー映画「普段着のアイヌ」を監督。作品が映文連アワード2025ソーシャル・コミュニケーション部門 優秀企画賞を受賞した。



OKI 公式X

●OKI DUB AINU BAND

カラフト・アイヌの伝統弦楽器『トンコリ』を現代に復活させたOKIが率いるAINU ROOTSバンド。電化したトンコリをベースとドラムで強靭に補強したヘヴィなライブサウンドに、アイヌに歌い継がれるウポポ (歌) の伝承曲やリムセ(踊り)、アフログルーヴ、レゲエ、ロック等が混在した越境DUBサウンドで人気を博す。主に海外フェスでのライブ実 績を重ね、アルバム「OKI DUB AINU BAND」（2006）のリリースを機に日本上陸。これまで世界的規模のワールドミュージックの祭典”WOMAD”への出演をはじめ、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界各地をツアーし、国内でもFUJI ROCK FESTIVAL、橋の下世界音楽祭など数多くのフェスやイベントに出演している。

2016年には、各方面に衝撃を与えた「サハリン・ロック」から６年ぶりのニューアルバム「UTARHYTHM」を発表。同年、ダブ・ミックス４曲をプラスした２枚組レコードも発売。アルバム収録の「Suma Mukar」は海外のラジオ局でもオンエアされ、世界各国の新たなファンを獲得。

2017年３月には、オーストラリアで開催された” WOMADelaide “に出演。大反響を博し、各メディアでも大絶賛を受ける。同年12月に出演したフランス・レンヌで開催の有名な音楽祭”Trans Musicals 2017”では、フランス三大紙の一つ”リベラシオン”紙の文化面の一面を飾り賞賛を受けた 。

2018年５月には、南アフリカを巡る音楽サーキット”IGODA”（エスワティニ、南ア、レユニオン共和国）に日本代表として参加し大盛況を収める。

2022年10月には初の12インチアナログレコード「EAST OF KUNASHIRI」をリリース。同年12月にリリース記念の全国ツアーを開催し各地で大反響を収めるなど、唯一無二な存在としてワールドワイドに活躍中！

OKI DUB AINU BAND 公式ホームページ

開催概要

『OKI DUB AINU BAND』

開催期間：2026年3月20日 (金・祝) 17：30開場／18：00開演

会場：北とぴあ つつじホール（東京都 北区 王子 1-11-1）

■チケット料金

一般：4,000円

25歳以下：2,000円

（全席指定・税込）

※25歳以下券で入場の際は生年月日がわかるもの（保険証、学生証など）をご提示ください。

