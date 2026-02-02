本体とアンテナが別々なので自由な設置が可能３ピースセパレート型セーフティレーダーASSURA「AR-725SW」新登場

セルスター工業株式会社





2026年 2月


ニュースリリース



本体とアンテナが別々なので自由な設置が可能


３ピースセパレート型セーフティレーダー


ASSURA「AR-725SW」新登場



自動車関連エレクトロニクス製品の開発・製造販売を主業務とするセルスター工業株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：勝永 直隆）は、JMA-520/401取締機、移動式オービスMSSS、レーザー式オービスに対応し、セパレートタイプで幅広い車種に対応するセーフティレーダー ASSURA「AR-725SW」を発売いたします。






セパレートタイプで幅広い車種に対応


本体とアンテナが分かれたセパレート構成により、車種やダッシュボード形状に左右されにくく、輸入車を含むさまざまな車両へ柔軟に取り付けが可能です。









JMA-520/401取締機に新対応！


アンテナの改良で受信周波数を拡張しました。






レーダー波識別警告


レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。




誤報識別機能


自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。


※当社従来モデル比較



移動式オービスMSSS受信対応


幅広い周波数を受信。レーダー受信性能200%アップ※


※当社従来モデル比較




ゾーン30プラス／ゾーン30（エリア表示）


速度取締指針で公表されている「ゾーン30（市街地や住宅地などで、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所）」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。


※ゾーン30（エリア表示）は特許取得済






標識案内機能を搭載


走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。





【業界初】災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示


政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。


※特許取得済




静電容量式タッチパネル搭載


スマホのようにピンチイン、ピンチアウトで地図の拡大縮小ができたり、フリックで待受画面が選択できたりと、直感的な操作が可能です。




ゼンリンのフルマップ搭載


市街地図やゾーン30のエリア表示、地図に沿って警告や案内の表示が可能です。


（地図データは年1回有償にて更新が可能です。）




無線LAN標準搭載


スマホでらくらく！無線LANで自動データ更新！


※無線LAN機能付SDHCカードを別途購入する必要がありません。




GPSデータ更新ダウンロード無料


毎月更新されます最新の情報無料で更新できます。




セルスターの製品は



日本製・自社工場生産・3年保証


すべてのドライバーに安心と安全をお届けします。



＜製品概要＞


・品名：レーザー式オービス対応セーフティレーダー「AR-725SW」


・希望小売価格：オープン


・［販売方法／店情報］：カー用品店、契約代理店、ネット販売 他


・発売日：2026年2月



AR-725についての詳細はこちら


https://www.cellstar.co.jp/products/gps/ar/ar-separate/ar-725sw.html(https://www.cellstar.co.jp/products/gps/ar/ar-separate/ar-725sw.html)



セルスター工業株式会社


https://www.cellstar.co.jp/


〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32


TEL：046-273-1100（代表）


FAX：046-273-1106


※本ニュースリースに記載された内容は掲載現在のものです。その後変更される場合があります。