Web集客の課題を解決。月額5万円から戦略設計・運用・改善を一貫支援する「スマ楽マーケ」提供開始

株式会社サイバーリレーションズ（本社：福岡県福岡市、代表：岩下航大、以下「当社」）は、月額5万円からWeb広告の戦略設計・運用・改善を一貫して支援する、定額制Web集客サービス「スマ楽マーケ」の提供を開始しました。

マーケティング人材の採用が難しく、広告運用や集客のノウハウが社内にない企業様でも、採用コストをかけずに“マーケティング部の機能”を外部から導入できる体制を提供します。

先行導入企業では、問い合わせ数が2～3倍になるなど、低予算でも成果につながるマーケティング支援を実現しています。 【毎月先着10社限定】Webからの集客にお悩みの企業様を全力でサポートいたします。

・詳しく確認してみる

■背景：地方・中小企業が構造的に直面するWeb集客の課題

現在、多くの地方・中小企業が、事業規模や体制の制約から、Web集客の重要性を理解しながらも十分に取り組めていないのが実情です。

人材不足と採用難：専任担当者の採用には高いコストがかかり、経験者の確保が難しい。

広告運用の外注コスト：代理店への依頼は初期費用や手数料が高額になり、少額予算では継続が難しい。

戦略・改善ノウハウの不足：広告を出しても、設計や改善ができず成果につながらないケースが多い

こうした課題を解消するため、月額5万円からマーケティング戦略の設計から運用・改善までを一貫して担う定額制サービス「スマ楽マーケ」の提供を開始しました。

■「スマ楽マーケ」3つの特徴

(1) 月額5万円から始められる定額制マーケティング支援

初期費用や高額なコンサルティング料は不要。「Lightプラン（月額5万円～）」からスタートでき、事業規模や目的に応じて柔軟にプランを選択可能です。Google、Yahoo!、Instagram、Facebook、LINEなど主要な広告媒体に対応し、商材やターゲットに合わせた最適な媒体設計を行います。

(2) 実行だけでなく、マーケティング戦略から一貫して支援

単なる広告運用ではなく、「誰に・何を・どのように届けるか」という戦略設計から、クリエイティブ制作、配信、改善までをワンストップで提供します。社内に専任担当者がいなくても、マーケティングの意思決定と実行をプロに任せることが可能です。

(3) 最短3営業日で運用開始できるスピード対応

ヒアリング後、最短3営業日で広告配信を開始できる体制を整えています。新商品の告知やキャンペーン、急な採用募集など、スピードが求められる施策にも柔軟に対応します。

※クリエイティブ（バナー・動画等）の新規制作が必要な場合は、内容に応じて別途リードタイムを頂戴します。

■導入事例：自己流運用からの脱却で問合せ2~3倍

【小顔サロン様 事例】

これまでオーナー様がご自身でWeb広告を運用していましたが、CPA（獲得単価）が高騰し、効果が頭打ちになっていました。「スマ楽マーケ」導入後、ターゲットの見直しとクリエイティブの改善を実施した結果、導入初月で問い合わせ数が前月比2倍を達成。広告費を抑えながら集客数を最大化することに成功しました。

更に詳しく話を聞いてみたい→(無料)

本記事では紹介しきれなかった「スマ楽マーケ」の詳細なサービス内容や料金プランをまとめた資料（PDF）をご用意しています。

サービスの全体像を把握したい方や、自社での活用イメージを深めたい方は、ぜひ下記よりダウンロードしてご確認ください。

ダウンロードはこちら

■株式会社サイバーリレーションズについて

「マーケティングの力で、事業成長を加速させる。」

私たちは、優れた商品やサービスを持ちながらも、その価値が十分に伝わっていない企業様に向けて、マーケティング戦略から実行までを一貫して支援しています。企業様の強みを正しく市場に届け、継続的に選ばれる状態をつくることで、事業成長の加速に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社サイバーリレーションズ

URL：https://cyber-relations.co.jp

代表者：代表取締役 岩下 航大

所在地：福岡県福岡市中央区大名2-6-50 大名ガーデンシティ8階

事業内容

・スマ楽（DX推進事業及び各種コンサルティング）

・Web広告運用サービス「スマ楽マーケ」

・補助金申請サポート「スマ楽申請」

・HP/LP制作、Webクリエイティブ制作

・中小企業向けDX支援

