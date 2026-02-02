DetonatioN FocusMe 格闘ゲーム部門 GO1選手、海外大会「Frosty Faustings XVIII 2026」の『餓狼伝説 CotW』部門で優勝！

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）に所属するGO1選手が海外大会「Frosty Faustings XVIII 2026 餓狼伝説 City of the Wolves部門」で優勝いたしましたことをお知らせいたします。

本大会はアメリカ・イリノイ州で開催された格闘ゲームを中心とした大会で、DFMからは格闘ゲーム部門のGO1選手、および2XKO部門のいこあん選手が、各々が活動するタイトルの大会に出場いたしました。

GO1選手は『ストリートファイター6』部門および『餓狼伝説 City of the Wolves』部門（以下、「餓狼伝説」）の2種目に参戦。世界中の強豪が集う中、『ストリートファイター6』部門では9位タイ、『餓狼伝説』 部門では優勝という結果を勝ち取りました。

『餓狼伝説』部門の大会は、株式会社SNKが主催する公式世界大会「SNK World Championship 2026」（以下、「SWC 2026」）の予選ツアー大会の開幕戦に位置づけられており、GO1選手は今回の優勝で、ツアーポイント 4,000ポイントを獲得し、ポイントランキング首位に躍り出ることになりました。

昨年度に引き続いてのSWC 2026の出場を目指すGO1選手は、今後も海外大会への積極的な参戦を予定しております。引き続き、GO1選手の応援を何卒よろしくお願いいたします。

■SNK World Championship 2026とは

SNKの格闘ゲーム4タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝』を競技種目とするeスポーツ世界大会です。2026年１月29日から順次開催される予選大会で好成績を収めたプレイヤーが、決勝大会の出場権を獲得。予選と決勝を合わせた賞金総額は＄4,100,000（約6.3億円）です。

https://www.snk-corp.co.jp/press/2025/121905/

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。