【ライフスタイルブランドBRUNO / トラベルブランドMILESTO】ドイツ・フランクフルトで開催される世界最大規模の国際見本市『アンビエンテ』に出展

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」および“毎日を旅するように暮らす”大人のためのトラベルブランド「MILESTO（ミレスト）」について、ドイツ・フランクフルトで開催される世界最大級の国際見本市『アンビエンテ』へ出展いたします。

今回の出展は、中期経営計画に掲げる海外戦略の一環として、今後の全世界展開を見据えた取り組みです。日本国内で多くのお客様に支持されてきたBRUNO・MILESTOのプロダクトを、世界中から来場する皆さまに直接ご紹介します。会場では、キッチン家電やバッグを中心に、デザイン性と機能性を兼ね備えた主力商品・最新アイテムを展示するとともに、デザインや商品企画に携わる担当者が商品への思いや開発背景についてもご案内します。

アンビエンテという世界最大の見本市の場を通じて、BRUNO・MILESTOの魅力をグローバルに発信し、海外市場での認知拡大と今後の事業展開につなげてまいります。

出展概要

展示会名： アンビエンテ2026

会期： 2026年2月6日（金）～10日（火）

開催地：ドイツ・フランクフルト

会場：Messe Frankfurt / 出展ブース：ホール4.2 ブースM57

主催：Messe Frankfurt Exhibition GmbH

公式サイト：https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

社長のコメント

BRUNO株式会社 代表取締役社長 塩田徹

世界最大規模の国際見本市であるアンビエンテへの出展は、当社が進める海外戦略の第一歩です。

日本で多くのお客様にご支持いただいてきたBRUNO・MILESTOの魅力を、世界中から来場される皆様に直接体験していただきたいと考えています。

会場には私自身も立ち、ブランドやものづくりへの想いをお伝えする予定です。また、今回の出展を機に、フランクフルトやパリでの海外1号店出店についても検討を進めています。

今後のBRUNO・MILESTOのグローバル展開にぜひご期待ください。

デザイナーのコメント

BRUNO株式会社 デザイン/R&Dセンター デザイナー 大倉 亮

BRUNOは、「日常に愉しさと彩りを届ける」ことをテーマに、暮らしに寄り添う商品をデザインしています。いつもの食卓が少し特別な時間になったり、道具や家電がその人らしさを自然に表現する存在になったり。

私たちは、使う人の行動や気持ちに寄り添い、日々の暮らしの中でちょっとした愉しみや彩りが生まれるデザインを大切にしてきました。

日本の生活文化から培われたこの姿勢は、暮らしの質や洗練を重んじるヨーロッパの人々の感性とも響き合うものだと感じています。Ambienteを通じて、BRUNOの考える「日常を愉しむ力」を世界中の方々と共有し、新たな出会いや発見につながることを願っています。

BRUNO株式会社 デザイン/R&D センター デザイナー 小沼 寛明

MILESTOは、「毎日を旅するように暮らす」という理念から生まれたブランドです。日常にも旅にも寄り添えるよう、一見シンプルでありながらも使うたびに小さな発見や驚きを感じられるような機能性を備えたデザインを追求しています。

持つ人の個性をさりげなく引き立てるミニマルな美しさと確かな品質が日本で高く評価され、ヨーロッパの洗練されたライフスタイルにも自然に調和します。

アンビエンテの場を通じて、「自分らしく過ごす豊かさ」を世界中の方と共有できることを心から愉しみにしています。

注目の出展商品

BRUNO株式会社は、高いデザイン性と機能性を兼ね備えた注目の商品を、今回のアンビエンテでご紹介します。グッドデザイン賞を受賞したプロダクトをはじめ、毎日の暮らしを豊かに彩る家電やバッグを幅広く取り揃えました。使い心地やライフスタイルに寄り添う、細やかな心配りが感じられるデザインの魅力を、ぜひ会場でご体感ください。

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

■累計販売数380万台※を突破！BRUNOの定番人気

「コンパクトホットプレート」は、累計販売数380万台※を誇る人気商品です。

限られたキッチンスペースでも場所を取らず、収納しやすいコンパクトなサイズ設計が特長。また、鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインは、テーブルウエアとしても食卓を華やかに演出します。2～3人にちょうど良いサイズで、毎日の食事からホームパーティーまでさまざまなシーンで大活躍！

付属のプレートを付け替えることで、焼く・煮る・蒸すはもちろん、アヒージョやたこ焼きなど多彩なメニューにも対応可能です。

※2025年10月末時点

【商品名】コンパクトホットプレート

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07760192.html

■調理の様子が見える、ガラスバスケットが新しいエアフライヤー

「ガラスエアフライヤー」は、ガラス製バスケットを採用し、調理中の様子が見えるのが特長。

少ない油で揚げ物や焼き調理ができるため、ヘルシーな料理を手軽に愉しめます。

「初めてのエアフライヤーにおすすめ」といった利用者の声がSNSで広がり、多くのメディアにも取り上げられている注目のキッチンアイテムです。

【商品名】ガラスエアフライヤー

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761168.html

■2025年グッドデザイン賞受賞。スチーム＋プレスの2WAY対応 衣類スチーマー

「衣類スチーマー」は、スチームとプレスの両方に対応した2WAY仕様が特長。

電源を入れてから約15秒で素早く立ち上がるので、忙しい朝でもすぐに使えます。ハンガーに掛けたまま手軽に衣類のシワをケアできるだけでなく、シャツやプリーツなどの本格的なプレスも1台で対応可能です。

コンパクトで洗練されたデザインや、手に馴染むハンドル、扱いやすい水タンクなど、毎日使いたくなる使い心地の良さも魅力。こうしたデザインや使いやすさが高く評価され、2025年グッドデザイン賞を受賞しました。

【商品名】衣類スチーマー

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761167.html

■SNSで話題！手のひらサイズのレトロスピーカー

手のひらサイズのレトロデザインが特長のBluetoothスピーカーです。海外からの旅行客にも人気が高く、多くの方にご愛用いただいています。

ボリュームノブをモチーフにした直感的な操作で、電源のオン・オフも音量調整も簡単に。

わずか68gの軽量設計＆マグネット付きで、キッチンや浴室など好きな場所に手軽に取り付けられます。

IPX4の防水仕様だから水まわりやアウトドアでも安心して使用可能。

Bluetooth対応のテレビやパソコンとも接続でき、お気に入りの映画や音楽もどこでも愉しめます。

※ご利用の機器によって接続方法が異なります。

【商品名】ボリュームノブスピーカー

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760580.html

MILESTO（ミレスト）

“毎日を旅するように暮らす”大人たちへ心地良い旅支度を提案します。

旅するように、暮らしたい。ミレストと。

はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり

旅は私たちの日常の中にいつも在る。

ON も OFF も、どんな瞬間も寄り添う

機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ

“Standard” “Relax” “Borderless”

こころ躍る、旅へ出よう。

■大雨に強い耐水性とミニマルな美しさ。2025年グッドデザイン賞受賞バッグ

ブランド史上最高の撥水性と耐水圧を誇る本シリーズ。耐水圧25,000mmの強撥水生地と止水ファスナーによって、突然の豪雨にも動じない確かな安心感を提供します。上品なマット質感の生地は、日常のカジュアルスタイルにも自然に溶け込みます。天候に左右されない快適さを、あなたの日常へ。

MATERIAL

※左からライトグレー、ダークグレー、ブラック、撥水のイメージ。※耐水圧試験（JIS 1092 B 法）にて実証済み。

【シリーズ名】 LIKID

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/category/SH_MLS_SE_LIKID/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

