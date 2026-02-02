健康経営度調査の伸び悩みから抜け出す！健康経営ステップアップ講座 【2月4日(水)開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは健康経営推進のご担当様へ向けたウェビナー、「健康経営度調査の伸び悩みから抜け出す！健康経営ステップアップ講座」を 2月4日(水)にオンラインで開催いたします。

2025年度の健康経営度調査フィードバックシートを受け取り、「施策を増やしたのに、思ったほど偏差値が伸びなかった」「偏差値は上がっているのに、順位が下がった」といった課題やお悩みを抱えている企業は少なくありません。

健康経営度調査は、健康経営そのものを進める上での現状把握の指標や改善のヒントとして活用できるものです。枠組みや求められている観点を理解し、日々の取組と結びつけて実践することで、健康経営をより効率的・効果的に推進することが可能になります。

本ウェビナーでは、健康経営度調査で求められる最新の評価視点を踏まえ、「理念・方針」、「組織体制」、「制度・施策」、「評価・改善」の4つの側面から、健康経営をステップアップさせるための実践ポイントを分かりやすく解説します。

◆ウェビナー概要

日時：

2026年2月4日（水）13:00～13:30

場所：

オンライン

料金：

無料

内容：

・ 変化する「健康経営で求められること」

・ 多くの企業が直面する健康経営の「伸び悩み」とは

・ 健康経営度調査の4つの側面から見たステップアップのポイント

お申込み：

https://seminar.pasona.co.jp/campaign/89564/apply

サービスサイト：

健康経営の着実な一歩を伴走サポート！パソナの健康経営支援サービス(https://www.pasona.co.jp/clients/service/healthcare/)

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp