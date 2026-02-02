株式会社パブリックアートとのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社パブリックアートと、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・大型ビジョンCM

・アカデミーアシスト

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社パブリックアート 代表取締役 日西 智則 様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、株式会社パブリックアートは、水戸ホーリーホックのスポンサーとして、新たなステージを共に歩ませていただくこととなりました。

水戸を拠点に活動する一企業として、昨シーズン、Ｊ２優勝ならびにＪ１昇格という歴史的快挙を成し遂げられたクラブの姿に、言葉にできないほどの勇気と感動をいただきました。

私たちは現在、「スポーツ、音楽フェス、ビジネスや地方メディアの映像制作で地方発日本一を目指す」というビジョンを掲げています。 昨シーズンのホーリーホックが見せてくれた、最後まで諦めずに挑み続け、大きな「水戸旋風」を巻き起こして頂点を掴み取ったプロセスは、まさに私たちが理想とする「挑戦の在り方」そのものです。地域と真摯に向き合い、一歩ずつ夢を形にしていくクラブの歩みは、同じく「地方発日本一」を志す私たちにとって、何よりも説得力のある道標となりました。

今回のスポンサー契約を通じ、私たちは単なる支援にとどまらず、映像制作のプロフェッショナルとして、クラブや地域の魅力を最大化するパートナーでありたいと考えています。 私たちが得意とする「熱狂を可視化する力」を活かし、ホーリーホックの挑戦、そして共にクラブを支える企業の皆さまの想いを、より広く、より価値あるものとして全国へ届けてまいります。

Ｊ１という最高峰の舞台。そこで再び「日本一」へと挑むホーリーホックと共に、私たちもまた、映像の力で地域に新たな熱狂と価値を生み出す挑戦を加速させていきます。

サポーターの皆さま、そしてパートナー企業の皆さま。 この街から日本一が生まれる瞬間を、共に作り上げていきましょう。全力で戦い抜きます。 どうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

株式会社パブリックアート

■所在地

茨城県水戸市見川2537-3

■代表者

代表取締役 日西 智則

■事業内容

映像制作・配信事業

・企業・団体向けプロモーション映像の企画・制作

・採用動画、ブランディングムービー、Web／SNS向け動画制作

・スポーツ・音楽フェス・イベント・式典の撮影およびライブ配信

・マルチカメラによる収録・中継、オンライン／ハイブリッド配信対応

・映像編集・モーショングラフィックス・CG制作

■URL

https://publicart310.com/