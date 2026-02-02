猫の日を記念して新発売！「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治 以下 ギンビス）は、2月22日（日）の【猫の日】を記念した新商品「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」を、2月9日（月）より全国のコンビニエンスストアにて順次発売致します。



株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

2/9発売「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」

■「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」とは

2月22日の「猫の日」を記念した、ねこさんが主役の特別なパッケージです。ねこさん以外のどうぶつさんたちは、カフェの店員さんをイメージしたデザインで登場しています。

また、ねこの鳴き声をもじり、「カフェ“ラテ”味」ではなく「カフェ“にゃて”味」とするなど、ねこの要素がたくさん散りばめられた、かわいらしいパッケージに仕上げました。

袋を開けた瞬間、カフェラテの甘い香りがふわっと広がり、コーヒーのほろ苦さとミルクのやさしい甘さ、ビスケットの香ばしさが絶妙なバランスで楽しめます。

やさしい味わいのカフェラテ味のため、大人からお子さままで幅広い世代にお楽しみいただけます。

また、通常の「たべっ子どうぶつ」よりもミニサイズのため、一口で食べやすく、場所を選ばず気軽にお召し上がりいただけます。

※「猫の日」とは…ペットフード工業会（現・一般社団法人ペットフード協会）が1987年に猫の日制定委員会と共同で制定した記念日 です。猫の鳴き声「ニャン（2）・ニャン（2）・ニャン（2）」の語呂合わせに由来しており、猫と暮らせる幸せに感謝する日として親し まれています。

■商品情報

◆ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味

発売日：2026年2月9日（月）※全国のコンビニで順次発売

価格 ：165円（税別）

内容量：40g

※お取り扱いのない店舗もございます。

また、商品がなくなり次第、販売終了をさせていただきます。

■「たべっ子どうぶつ」とは

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。

“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、

美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■会社概要

「たべっ子どうぶつ バター味63g」

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。