株式会社AlbaLink、宮城県松島町と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年1月30日（金）、宮城県松島町と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

協定の背景と目的

日本三景の一つに数えられる美しい景観を持つ松島町では、この素晴らしい住環境を次世代へと引き継いでいくため、持続可能な街づくりに力を注いでいます。その一環として、適切な管理が行き届かなくなった空き家については、景観の保全や安全な生活圏の確保の観点から、早期の改善と流動化が重要な課題となっています。

こうした状況を踏まえ、アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的ノウハウ、そして全国規模のネットワークを活かし、松島町と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。

協定の主な内容

行政概要

- 空き家の流通に関すること- 空き家の活用に関すること- その他、前条の目的を達成するために必要と認められること

本協定に関する担当：松島町役場 企画調整課

松島町公式HP：https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/