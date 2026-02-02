オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ｜2026年3月より順次リニューアル 「RYUKYU CREOLE（琉球クレオール）」をコンセプトに館内主要施設を刷新

オリオンホテル株式会社

オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ（所在地：沖縄県国頭郡本部町備瀬、総支配人：藤井 幸）は、2026年3月より、館内主要施設を順次リニューアルオープンいたします。

本リニューアルでは、「RYUKYU CREOLE（琉球クレオール）」をコンセプトに掲げ、多様な文化が混じり合い独自の進化を遂げてきた沖縄のアイデンティティを、現代的な感性とオリオンホテルならではのホスピタリティで再構築。メインダイニングおよびホテルストアの刷新を通じて、「食」「体験」「空間」が有機的につながる滞在導線を創出し、ゲストが自然体で心を解き放ちながら、ホテルの位置する沖縄北部・やんばるエリアの奥深い魅力に触れる、洗練されたリゾートステイを提供いたします。

■リニューアル施設

The Orion Brasseries & Table（オリオン ブラッスリー＆テーブル）「The Orion Brasseries & Table」イメージ「The Orion Brasseries & Table」イメージ「The Orion Brasseries & Table」イメージ

醸造所に併設した活気あふれるレストランを意味する「Brasserie」を冠したメインダイニング「The Orion Brasseries & Table」は、やんばるの自然と文化を背景に、地元食材やさまざまな食文化が混じり合った「琉球クレオールスタイル」の食体験を提供するオールデイブッフェです。オリオンビール名護工場で製造された、新鮮な「オリオン ザ・ドラフト」もフリーフローでお楽しみいただけます。本部の美しい海と夕陽を眺めながら、沖縄を存分に感じられる食体験を提供します。

オープン予定：2026年５月１日（金）

The Store & Journey（ストア＆ジャーニー）「The Store & Journey」イメージ

ホテルストアの概念にとらわれない、オリオンホテルならではの視点でセレクトした逸品が一堂に会するマルシェ。なかでも本部町をはじめとした、やんばるエリアのアイテムにこだわり、ショップの中で沖縄をめぐる「Journey」が体験できる場所を目指します。ワークショップコーナーも併設し、人気のシーサー絵付けをはじめとしたクラフト体験のほか、ビールや泡盛の歴史を学ぶ講座の開催も予定しています。オリオンビールの公式グッズを扱うオリオンオフィシャルストアも併設し、ここでしか出会えないオリオンビール体験を提供します。

オープン予定：2026年3月5（木）予定

オリオンホテル モトブ リゾート＆スパは、オリオングループのミッション「沖縄から、人を、場を、世界を、笑顔に。」のもと、本部町をはじめとする沖縄北部・やんばるの地に息づく多彩な魅力を地域と共に次世代へ継承し、新たな価値を創造し続けるリゾートを目指してまいります。

■ホテル概要

オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ 外観オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ 客室イメージ

沖縄本島北部、豊かな自然が残る本部町（もとぶちょう）に佇む、オリオンビールが手がける全室オーシャンフロントのリゾートホテル。全室50平米以上の客室と、多彩なレストラン、海洋リトリートメントスパ、屋内外プール、天然温泉など充実した付帯施設を完備しています。那覇空港から車で約100分、「エメラルドビーチ」や「沖縄美ら海水族館」など、人気観光スポットも徒歩圏内と、沖縄観光の拠点にもふさわしいロケーションです。

当ホテルは、「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」のオフィシャル・パートナー・ホテルです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167546/table/3_1_1d504ceef695207572c393bb090986dc.jpg?v=202602020521 ]

※掲載のCGパースは完成予想イメージです。施工上等の理由により変更となる場合があります。