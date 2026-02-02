人工ダイヤモンド観測モジュールの米国向け販売開始について

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野 文則、以下当社）は、既に完成・実用化されている人工ダイヤモンド観測モジュールについて、米国市場における販売を開始したことをお知らせいたします。

本モジュールは、人工ダイヤモンドの特性を活かした観測用途向け製品であり、小型衛星において実際に使用されている完成品モジュールです。当社は、本製品を米国の宇宙・通信・観測関連事業者向けに、モジュール形式で提供いたします。

人工ダイヤモンドは、高い耐久性と安定性を有し、宇宙空間を含む過酷な環境下での使用に適した素材です。本モジュールは、そうした特性を活かし、長期間の安定稼働を前提とした実運用向け製品として構成されています。

本製品の主な特長は以下のとおりです。

- 小型衛星での使用実績を有する完成品モジュール- 宇宙・通信用途を想定した高耐久・高安定性- 観測・通信・監視用途への即時導入が可能- 米国市場における法人・事業者向け販売

本モジュールは、研究用途ではなく、既存システムへの組み込みを前提とした実運用向け製品として、米国市場での提供を開始しております。

なお、人工ダイヤモンドの供給および技術基盤については、人工ダイヤモンド生産分野で実績を有する株式会社SpicyCompanyとの連携体制のもと、安定した供給を行っております。

今後、当社は本モジュールを当社のグローバル事業における重要な製品と位置づけ、以下の通り事業を進め、展開してまいります。

- 米国市場における販売拡大- 宇宙・通信・観測分野の事業者との取引拡大- 海外市場を中心とした収益基盤の強化

【当社概要】

会社名：株式会社ビーマップ

所在地：東京都千代田区内神田二丁目12番5号

代表取締役社長：杉野 文則

事業内容：コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営から構成される

モバイルシステムインテグレーション事業