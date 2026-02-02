「未来のクリエイター」を育てる体験型オープンキャンパス開催

学校法人コミュニケーションアート 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

東京デザインテクノロジーセンター専門学校(https://www.tech.ac.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=7670661035&gbraid=0AAAAACnDz_jpXUM165UGmjE4gYq9TyVjM&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8i5GX898Fr9QRhRpi7RSc0HCEd9W1w3YU7okIdsPzvCegNX7opQF5EaAg1REALw_wcB)（所在地：東京都新宿区、以下 TECH.C.）は、2026年3月20日（土）から4月6日（日）にかけて、春のオープンキャンパスを開催いたします。本イベントは、高校生・留学生やその保護者を対象に、最新のデザイン・テクノロジー教育を体験できる特別プログラムです。進路選びのヒントや、将来の仕事に直結する学びを実感できる機会として毎年ご好評をいただいています。

本オープンキャンパスでは、ゲームクリエイティブ、キャラクターデザイン、アニメーション、CG・映像制作、VTuberプロデュースなど多彩な体験授業を用意しています。各体験は、業界で活躍する現役のプロが直接指導。高校生は自分の「好き」体感しながら、将来の進路像を描くことができます。保護者向け説明会では、本校のカリキュラム体系・就職実績・教育理念について丁寧にご説明し、社会で求められるデジタルクリエイティブ人材育成についてもわかりやすく解説します。

また、期間中のスペシャルプログラムとして、人気クリエイターをゲストに迎えた特別体験授業も実施予定です。参加者は最新の技術・表現に触れながら、実際の制作現場で求められる思考法や創造力を体験的に学べます。特に、VTuberコンテンツ制作やLive2Dアニメーション体験など高校生に人気の高い企画は注目度が高く、毎年大きな反響を呼んでいます。

TECH.C.は、デザインとテクノロジーで「創造力」を仕事にすることをミッションとしています。年間40社以上の企業プロジェクト、Wメジャーカリキュラムによる複数分野の学び、そして15年連続での高い就職率（就職率100％・業界就職率91.7％）など、進路選択をするうえで安心できる環境を整えています。本オープンキャンパスは、その教育の一端を実際に体験できる重要な機会です。

参加希望者は本校公式サイトの専用フォームから事前予約が必要です。

詳細・スケジュールは「TECH.C.春のオープンキャンパス特設ページ(https://www.tech.ac.jp/discovery/)」をご覧ください。

注目の特別授業

■現役プロによるライブドローイングから学ぶVTuberキービジュアルイラスト講座

現役クリエイターによるライブドローイングで、イラスト制作過程や技術がわかるスペシャル授業。

担当講師

イラストレーター

キャラクターデザイナー

信澤収 氏

2017年より『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』にキャラクターデザイン・イラスト制作として参加。以降、アニメ『BanG Dream! Ave Mujica』のキャラクターデザインや、ゲーム『VIRTUAL GIRL @ WORLD’S END』の原案・イラストを担当。

■キャラクターデザイン講座

ヴァーチャルシンガー「花譜」アバターデザイン、「虫メカ少女」シリーズなどで知られるキャラクターデザイナーPALOW.先生が来校！

プロによる解説！キャラクターデザインの仕事を体験。イラストを描いてみたい方や初心者の方も大歓迎。

担当講師

SSS by applibot 所属

PHASE STUDIO クリエイティブディレクター

PALOW. 氏

福岡県出身のイラストレーター・キャラクターデザイナー。2011年よりPALOW.として活動を開始し、幾何学的モチーフを活かした独自のビジュアル表現を強みに、ゲーム・音楽・出版・アニメ・広告など幅広い分野で作品を手がけている。

滋慶学園COMグループ

学校法人コミュニケーションアート東京デザインテクノロジーセンター専門学校 概要

「産学協同」を活かした独自の教育システムで、ゲーム業界、esports業界、VTuber業界、IT・AI・ロボット業界、CG・映像・アニメ・イラスト業界などを目指すことができる東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.／テックシー）。技術やコミュニケーションに加え、「無限の創造力を発揮することの大切さ」「変化の時代に常に新しい考えを生み出すことの大切さ」「世界中の人々に共感を与え、感動と行動を生み出す大切さ」の3つの考え方を学ぶことを通じて、「自分らしさ」を活かし、未来をつくる人材を育成しています。

【お問い合わせ先】

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場2-11-10

アクセス：

・JR山手線／西武新宿線「高田馬場駅」早稲田口より徒歩5分

・東京メトロ東西線「高田馬場駅」7番出口より徒歩3分

・東京メトロ副都心線「西早稲田駅」1番出口より徒歩8分

電話番号： 0120-00-5586

メール： info@tech.ac.jp

公式ホームページ： https://www.tech.ac.jp

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/tokyotechc

Instagram: https://www.instagram.com/tech.c._/