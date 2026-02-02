『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』DMM GAMES「クリエイティブチーム くまさん」5タイトル合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP』開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月2日（月）より「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～（以下「モンスター娘TD」）」「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-（以下「ガールズクリエイション」）」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～（以下「ミストトレインガールズ」）」、「FLOWER KNIGHT GIRL」の5タイトル合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP（以下「くまさんキャンペーン」）』を開催いたします。
●5タイトル合同キャンペーン『くまさんキャンペーン』開催！
開催期間：2月2日（月）メンテナンス後 ～2月16日（月）メンテナンスまで
「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションキャンペーンが再び開催！
今回の『くまさんキャンペーン』では「モンスター娘TD」、「ガールズクリエイション」、「FLOWER KNIGHT GIRL」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ」の順にそれぞれの別々の期間にキャンペーンが開催されます！
キャンペーン期間は「くまさん祭り」の復刻や、新たなコラボキャラクターの登場、新キャラクターが活躍する特別なミニコラボシナリオが楽しめます。シナリオはリレー形式で話が展開される特別仕様！
さらに条件を達成すると豪華報酬がもらえる「リレーミッション」の開催、特別ログインボーナスの実施、開催記念パックの販売など豪華盛りだくさんの内容となってます！
トップバッターは「モンスター娘TD」となります！
各タイトルのキャンペーン期間が異なりますため、詳細は、特設サイトや予告PV、各タイトルのお知らせなどで順次公開されますので、ぜひチェックしてくださいね！
くまさんキャンペーン 特設サイト：https://kumasanfes.com/kmsncp04/(https://kumasanfes.com/kmsncp04/)
くまさんキャンペーン 予告PV：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ud-A4fic3bg ]
【『くまさん祭り』『アウトブレイクスくまくまマーチ』が復刻開催決定！】
■「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションイベントが復刻！
『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさん祭り」「アウトブレイクスくまくまマーチ」を復刻開催します。
「くまさん祭り」仕様の特別なコラボキャラクターたちも再登場し、再びイベントを遊ぶことができるようになります！
各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間にて復刻となりますので、まだ遊んでいない方はぜひ、この機会にプレイしてみてください！
※復刻開催スケジュールやイベント形式はタイトルによって異なります。
※詳しくは各タイトルのお知らせをご確認ください。
【開催を記念して豪華キャンペーンを実施！】
■「くまさんCPバトンチケット」を集めて、豪華報酬をGET！「リレーミッション」開催！
2026年2月2日（月）15:30～4月20日（月）23:59まで、『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさんキャンペーン開催記念！ リレーミッション」を開催します。
各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間に、対象のタイトルをプレイすると、ログインボーナスやパック購入で「くまさんCPバトンチケット」を獲得可能！
各タイトルや全体で集めたチケットの枚数に応じて、各タイトルに応じた「最高レアキャラ確定チケット」など豪華報酬を全タイトルでプレゼント！
▼「モンスター娘TD」でもらえる報酬はこちら！
5枚獲得で：L覚醒丹選択ボックス×1+EXPミルク50000×1
10枚獲得で：E以上確定ガチャチケット(くまさんCP)
15枚獲得で：L確定ガチャチケット(くまさんCP)
さらに！「くまさんCPバトンチケット」1枚につき一口抽選参加で、最大5,000DMMポイントや「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たるチャンス！
▼全タイトルでの獲得枚数に応じて
総額50万円！抽選で最大5,000DMMポイントがもらえるチャンス！
1等：5,000DMMポイント： 30名様
2等：3,000 DMMポイント： 50名様
3等：1,000DMMポイント：100名様
4等：500DMMポイント：200名様
▼各タイトル内での獲得枚数に応じて
抽選で5名様、チケットを獲得したタイトルで登場する「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たる！
【グレイスドラゴン娘】マハムート
【フェアリーリコリス娘】ヒガンバナ
上記2キャラのアクリルスタンドをセットでプレゼント！
※「モンスター娘TD」での「くまさんCPバトンチケット」を獲得可能期間は「2026年2月2日（月）メンテナンス後～2月16日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。
※その他参加条件や注意事項など、「リレーミッション」の詳細は特設サイトをご確認ください。
■「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」開催！
開催期間：2月2日（月）メンテナンス後 ～2月16日（月）メンテナンスまで
『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」を開催します。
期間中「モンスター娘TD」をプレイすると、ログイン日数に応じて「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や最大幻獣石×1,500がもらえます！
この機会に初めての方も、過去に遊んだことのある方も、ログインして報酬を受け取りましょう！
※「モンスター娘TD」でのログインボーナスにて「くまさんCPバトンチケット」を獲得が可能な期間は「2026年2月2日（月）メンテナンス後～2月16日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。
■「くまさんキャンペーン開催記念！リレーパック」販売！
開催期間：2月2日（月）メンテナンス後 ～2月16日（月）メンテナンスまで
『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんCP開催記念！リレーパックA・B」を販売いたします！
「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や、幻獣石がお得に手に入る特別な販売物になっておりますので、お見逃しなく！
▼モンスター娘TDのパック内容はこちら！
・くまさんCP開催記念！リレーパックA
価格：1,000DMMポイント（3回限定）
幻獣石×2,000個！ (有償1,000個＋無償1,000個)
くまさんCPバトンチケット×1
・くまさんCP開催記念！リレーパックB
価格：3,000DMMポイント（3回限定）
幻獣石×6,000個！ (有償3,000個＋無償3,000個)
くまさんCPバトンチケット×3
※「モンスター娘TD」でのリレーパックにて「くまさんCPバトンチケット」を獲得が可能な期間は「2026年2月2日（月）メンテナンス後～2月16日（月）メンテナンス」までとなりますので、ご注意ください。
【「くまさんキャンペーン」開催記念！新コラボキャラクターと特別ミニコラボシナリオが登場！】
■新たなコラボキャラクターとそのキャラクターたちが活躍するミニコラボシナリオが登場！
『くまさんキャンペーン』の開催を記念して、新たなコラボキャラクターが「モンスター娘TD」に登場します！
また、コラボキャラクターが活躍する特別ミニコラボシナリオも公開！それぞれのタイトルを順にプレイしていくと、より楽しめるシナリオとなっておりますので、この機会にぜひ「クリエイティブチーム くまさん」のタイトルを遊び尽くしましょう！
■ミニコラボシナリオ「異世界くまパパサーチャーズ」公開！
ゲシュペンス島に、再び現れたベア子と黒ベア子。
ふたりの目的は――『赤ちゃんクマロボ』のパパを探すことだった！？
そのあまりの可愛らしさに、思わず協力を申し出る主人公たち。
健気な微笑みに脳を破壊され、戦意を喪失する密猟者たち。
そしてパパ探しのため、なぜか（勝手に）召喚される異世界の少女たち……。
混沌を極める、新たな物語が――今、幕を開ける！
■登場キャラのご紹介！
『くまさんキャンペーン』開催記念コラボキャラクターとして「【グレイスドラゴン娘】マハムート」 「【フェアリーリコリス娘】ヒガンバナ」が登場します！
【グレイスドラゴン娘】マハムート
【フェアリーリコリス娘】ヒガンバナ
ぜひこの機会に「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が織りなす世界をお楽しみください！
※開催期間は、状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。
●「クリエイティブチーム くまさん」とは
「はせP」を筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。
●モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～
・タイトル：モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～
・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE版）DMM GAMES STORE / App Store / Google Play
・公式サイト：https://monmusu-td.jp
・公式X：https://x.com/monmusu_td(https://twitter.com/monmusu_td)
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UClEDIW9sUPrdGWo0PDbvrcw
・権利表記：(C)︎2021 EXNOA LLC/(C)2021 Studio KUMASAN Inc.
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。