直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第5話「瞬く星の如く」あらすじ＆先行場面カット到着！江戸ワンダーランド日光江戸村との特別コラボイベントも開催決定！

2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して


第5話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。



また、江戸ワンダーランド日光江戸村（株式会社時代村、所在地：栃木県日光市）とTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』との特別コラボイベントが、


2026年2月21日（土）から5月31日（日）までの期間限定で開催決定いたしました！




▼第５話「瞬く星の如く」あらすじ（2/15放送）


強風吹き荒れる夜、蕎麦屋・小諸屋で謎の爆発火災が発生。源吾たちは現場へ急行するが、店内には動かせぬ病の女将と彼女を見守るお鈴の姿があった。


風向きの変化と再びの爆発の危険が迫り、森羅万象に通じ、火の動きを読む“風読み”が必要だった。源吾は星十郎を迎えに走る。星十郎は葛藤を乗り越え、命を救うために小諸屋へ。


燃え盛る炎の中で、命の重みと絆が交錯する熱き救出劇がはじまる。




▼先行場面カット

















▼江戸ワンダーランド日光江戸村×TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』特別コラボイベント




開催期間：2026年2月21日（土）～5月31日（日）※「火消職業体験」は3月1日（日）より開始いたします。


開催場所：江戸ワンダーランド日光江戸村



■主なイベント内容


1. 江戸職業体験「火消体験」


2. スタンプラリー「ぼろ鳶組入隊試験」


3. 展示ブース「火喰鳥詰所」


4. 火喰鳥グッズストア in 江戸ワンダーランド



■江戸ワンダーランド日光江戸村について


栃木県日光市に位置する、江戸時代の文化や生活をリアルに再現したカルチャーパーク。広大な敷地に広がる町並みの中で、忍者ショーや職業体験、江戸人変身体験などを通じて、生きた江戸文化を体感できます。


https://edowonderland.net/




▼イントロダクション


その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥



かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。


訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。


新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。


妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。


一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、


江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。



迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！




▼放送情報


CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中


※第5話は2/15に放送です


※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます



AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送


※リピート放送あり




▼配信情報


・毎週月曜日1時～3日間先行配信


U-NEXT／アニメ放題



・毎週木曜0時～順次配信開始


Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix



・最新話期間限定 無料配信


Abema／TVer



・レンタル配信


HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus




▼制作クレジット


監督：八隅 宏


監督の御頭：亀垣 一


シリーズ構成：森 龍介


脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平


キャラクター原案：BILBA


CG監督：眞田 竹志


音響監督：田中 章喜


音楽：高梨 康治


アニメーション制作：SynergySP




▼出演者クレジット


梅原 裕一郎（松永 源吾役）


梅田 修一朗（鳥越 新之助役）


木村 昴（寅次郎役）


島崎 信長（彦弥役）


小野 賢章（加持 星十郎役）


三吉 彩花（深雪役）


遊佐 浩二（折下 左門役）


諏訪部 順一（大音 勘九郎役）




▼WEB関連


・公式HP：https://hikuidori-project.com/


・公式X：https://x.com/hikuidori_pj　（@hikuidori_pj）


・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥　＃ぼろ鳶





株式会社アミューズクリエイティブスタジオ


株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。


・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/