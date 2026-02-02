直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第5話「瞬く星の如く」あらすじ＆先行場面カット到着！江戸ワンダーランド日光江戸村との特別コラボイベントも開催決定！

株式会社アミューズ

平素よりお世話になっております。下記、TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の続報です。

2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して

第5話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。

また、江戸ワンダーランド日光江戸村（株式会社時代村、所在地：栃木県日光市）とTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』との特別コラボイベントが、

2026年2月21日（土）から5月31日（日）までの期間限定で開催決定いたしました！

公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。

TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。

以上、本情報のご掲載を、どうぞお願いいたします。

▼第５話「瞬く星の如く」あらすじ（2/15放送）

強風吹き荒れる夜、蕎麦屋・小諸屋で謎の爆発火災が発生。源吾たちは現場へ急行するが、店内には動かせぬ病の女将と彼女を見守るお鈴の姿があった。

風向きの変化と再びの爆発の危険が迫り、森羅万象に通じ、火の動きを読む“風読み”が必要だった。源吾は星十郎を迎えに走る。星十郎は葛藤を乗り越え、命を救うために小諸屋へ。

燃え盛る炎の中で、命の重みと絆が交錯する熱き救出劇がはじまる。

▼先行場面カット

▼江戸ワンダーランド日光江戸村×TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』特別コラボイベント

開催期間：2026年2月21日（土）～5月31日（日）※「火消職業体験」は3月1日（日）より開始いたします。

開催場所：江戸ワンダーランド日光江戸村

■主なイベント内容

1. 江戸職業体験「火消体験」

2. スタンプラリー「ぼろ鳶組入隊試験」

3. 展示ブース「火喰鳥詰所」

4. 火喰鳥グッズストア in 江戸ワンダーランド

■江戸ワンダーランド日光江戸村について

栃木県日光市に位置する、江戸時代の文化や生活をリアルに再現したカルチャーパーク。広大な敷地に広がる町並みの中で、忍者ショーや職業体験、江戸人変身体験などを通じて、生きた江戸文化を体感できます。

https://edowonderland.net/

▼イントロダクション

その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、

江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！

▼放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※第5話は2/15に放送です

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送

※リピート放送あり

▼配信情報

・毎週月曜日1時～3日間先行配信

U-NEXT／アニメ放題

・毎週木曜0時～順次配信開始

Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix

・最新話期間限定 無料配信

Abema／TVer

・レンタル配信

HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus

▼制作クレジット

監督：八隅 宏

監督の御頭：亀垣 一

シリーズ構成：森 龍介

脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平

キャラクター原案：BILBA

CG監督：眞田 竹志

音響監督：田中 章喜

音楽：高梨 康治

アニメーション制作：SynergySP

▼出演者クレジット

梅原 裕一郎（松永 源吾役）

梅田 修一朗（鳥越 新之助役）

木村 昴（寅次郎役）

島崎 信長（彦弥役）

小野 賢章（加持 星十郎役）

三吉 彩花（深雪役）

遊佐 浩二（折下 左門役）

諏訪部 順一（大音 勘九郎役）

▼WEB関連

・公式HP：https://hikuidori-project.com/

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）

・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。

・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/