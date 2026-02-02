直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第5話「瞬く星の如く」あらすじ＆先行場面カット到着！江戸ワンダーランド日光江戸村との特別コラボイベントも開催決定！
平素よりお世話になっております。下記、TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の続報です。
2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して
第5話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。
また、江戸ワンダーランド日光江戸村（株式会社時代村、所在地：栃木県日光市）とTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』との特別コラボイベントが、
2026年2月21日（土）から5月31日（日）までの期間限定で開催決定いたしました！
公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。
TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。
以上、本情報のご掲載を、どうぞお願いいたします。
▼第５話「瞬く星の如く」あらすじ（2/15放送）
強風吹き荒れる夜、蕎麦屋・小諸屋で謎の爆発火災が発生。源吾たちは現場へ急行するが、店内には動かせぬ病の女将と彼女を見守るお鈴の姿があった。
風向きの変化と再びの爆発の危険が迫り、森羅万象に通じ、火の動きを読む“風読み”が必要だった。源吾は星十郎を迎えに走る。星十郎は葛藤を乗り越え、命を救うために小諸屋へ。
燃え盛る炎の中で、命の重みと絆が交錯する熱き救出劇がはじまる。
▼先行場面カット
▼江戸ワンダーランド日光江戸村×TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』特別コラボイベント
開催期間：2026年2月21日（土）～5月31日（日）※「火消職業体験」は3月1日（日）より開始いたします。
開催場所：江戸ワンダーランド日光江戸村
■主なイベント内容
1. 江戸職業体験「火消体験」
2. スタンプラリー「ぼろ鳶組入隊試験」
3. 展示ブース「火喰鳥詰所」
4. 火喰鳥グッズストア in 江戸ワンダーランド
■江戸ワンダーランド日光江戸村について
栃木県日光市に位置する、江戸時代の文化や生活をリアルに再現したカルチャーパーク。広大な敷地に広がる町並みの中で、忍者ショーや職業体験、江戸人変身体験などを通じて、生きた江戸文化を体感できます。
https://edowonderland.net/
▼イントロダクション
その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥
かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。
訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。
新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。
妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。
一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、
江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。
迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！
▼放送情報
CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中
※第5話は2/15に放送です
※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます
AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送
※リピート放送あり
▼配信情報
・毎週月曜日1時～3日間先行配信
U-NEXT／アニメ放題
・毎週木曜0時～順次配信開始
Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix
・最新話期間限定 無料配信
Abema／TVer
・レンタル配信
HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus
▼制作クレジット
監督：八隅 宏
監督の御頭：亀垣 一
シリーズ構成：森 龍介
脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平
キャラクター原案：BILBA
CG監督：眞田 竹志
音響監督：田中 章喜
音楽：高梨 康治
アニメーション制作：SynergySP
▼出演者クレジット
梅原 裕一郎（松永 源吾役）
梅田 修一朗（鳥越 新之助役）
木村 昴（寅次郎役）
島崎 信長（彦弥役）
小野 賢章（加持 星十郎役）
三吉 彩花（深雪役）
遊佐 浩二（折下 左門役）
諏訪部 順一（大音 勘九郎役）
▼WEB関連
・公式HP：https://hikuidori-project.com/
・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）
・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶
株式会社アミューズクリエイティブスタジオ
株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。
・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/