福田平八郎、ベルト・モリゾに人気、アンディ・ウォーホル、キース・ヘリング、ジョルジュ・ルオーなど国内外作家作品約170点を競売
落札価額合計 2億2,306万5,500円（金額には落札手数料のみ含む）
落札率 94.2％
落札結果（PDF） :
https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2026/01/20260131m_s.pdf
落札結果一覧（画像付・1週間限定公開） :
https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=9
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2026年1月31日（土）に近代美術／コンテンポラリーアート／近代美術partIIオークションを開催しました。落札価額合計は2億2,306万5,500円（金額には落札手数料のみ含む）、落札率94.2％の結果となりました。
主な落札結果
LOT.121
竹内 栖鳳「滄海朝陽」
84.0×102.3cm（116.0×134.2cm）
絹本・彩色 額装
1926年作
右下に落款・印
共箱
東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付
エスティメイト：80万円～150万円
ハンマープライス：330万円
LOT.122
小野 竹喬「松林」
48.3×56.4cm（68.8×76.6cm）
紙本・彩色 額装
左下に落款・印
共シール
小野竹喬鑑定委員会登録付
エスティメイト：250万円～350万円
ハンマープライス：370万円
LOT.124
福田 平八郎「若竹」
67.3×50.7cm（94.5×78.0cm）
紙本・彩色 額装
左下に落款・印
共箱
東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付
エスティメイト：300万円～500万円
ハンマープライス：1,500万円
LOT.155
和田 英作「暁の富士」
50.0×65.3cm（80.0×95.2cm）
キャンバス・油彩 額装
1919年作
左下にサイン・年代
和田香苗シール
東京美術倶楽部鑑定委員会鑑定証書付
エスティメイト：70万円～100万円
ハンマープライス：200万円
LOT.164
ベルト・モリゾ「庭園の乳母」
72.4×72.5cm（94.8×95.0cm）
キャンバス・油彩 額装
1880年作
右下にスタンプサイン
エスティメイト：300万円～500万円
ハンマープライス：2,800万円
LOT.166
ジョルジュ・ルオー「大木のある風景」
78.0×57.5cm（112.0×92.6cm）
キャンバスに紙・油彩 額装
1915年作
左下にサイン・年代
Isabelle Rouault 証明書付
エスティメイト：500万円～800万円
ハンマープライス：1,300万円
LOT.172
キース・ヘリング「Untitled, from Three Lithographs」
シート100.0×81.2cm
イメージ96.0×76.7cm（109.1×90.7cm）
リトグラフ 額装
1985年
右下にサイン・年代・エディション
左下にエンボス
Ed.80
エスティメイト：400万円～700万円
ハンマープライス：1,200万円
LOT.173
アンディ・ウォーホル「With Hat, from Ingrid Bargman」
シート96.5×96.4cm（106.7×106.7cm）
スクリーンプリント 額装
1983年
右下にサイン・エディション
左下にエンボス
裏にスタンプ
Ed.TP30
エスティメイト：400万円～600万円
ハンマープライス：1,000万円
