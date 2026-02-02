JALアスリート社員 谷地宙が「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」日本代表に決定
日本航空株式会社
(C)PICSPORT
2026年2月2日
(C)PICSPORT
JALアスリート社員である谷地宙（スキー・ノルディック複合）が、2026年2月6日（金）に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の日本代表選手に選出されました。北京2022冬季オリンピックに続き、2大会連続2回目の出場を果たします。
JALは、TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026オフィシャルエアラインとして、世界に挑戦するアスリートたちを応援してまいります。
【谷地宙選手プロフィール】
競技種目： スキー・ノルディック複合
出身： 岩手県
大学： 早稲田大学
入社： 2023年4月1日入社
◇主な実績
2022年北京2022冬季オリンピック 個人戦出場
2023年ノルディックコンバインド世界選手権個人戦出場、団体戦7位入賞
2025年ノルディックコンバインド世界選手権個人戦出場、団体戦5位入賞
～谷地宙選手コメント～
2度目のオリンピックとなる今大会では、メダル獲得を明確な目標に掲げています。 前回大会の経験を糧に、これまで積み重ねてきた成果をこの大舞台で発揮したいと思います。 強い覚悟を持って一戦一戦に臨み、最高のパフォーマンスを目指します。
温かいご声援をよろしくお願いします。
以上