TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」ホワイトロリータテーマのオンラインくじが2月2日（月）より発売！

株式会社サトクリフホワイトロリータ衣装の可愛い新規描き下ろしがオンラインくじで登場！

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にて、TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」オンラインくじを、2026年2月2日(月)17時より販売いたします。

水萌 汐・火威 灯・月見 るな・日向 春の4人が可愛いホワイトロリータ姿で登場！

選べる！B2タペストリーやアクリルスタンドなど、今回初お披露目の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズです。

くじクリフだけの新規グッズを、ぜひお見逃しなく！

TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」オンラインくじ 概要

販売期間：2026年2月2日(月)17:00～2026年3月6日(金)17:59

販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/osalove_animekuji/

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

▼賞品ラインナップ

■A賞：選べる！B2タペストリー（全4種）

B2サイズ

■B賞：アクリルスタンド（全4種）

約 H150mm×W91mm以内 台座50mm

■C賞：アクリルキーホルダー（全8種）

約 H60mm×W57mm/約 H60mm×W60mm

■D賞：缶バッジ（全8種）

約 φ56mm

■E賞：ブロマイド（全8種）

L判サイズ

■10連特典：ポストカード（全4種）

約 H148mm×W100mm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。

※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認くださいませ。

TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」とは

高校生男子・えーゆーには悩みがあった！

それは、同じ高校に通う二人の幼馴染（♀）の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

向こうにその気は一切ないのに、俺だけがオトナになった二人をエッチな目で見てるなんてバレたら…ハズすぎる！

一方、二人の幼馴染にもそれぞれヒミツがあって…!?

じれったい！ややこしい!!けど幼馴染って超最高っ!!!

甘くて焦れる素直になれない三角関係ラブコメ(ハート)

公式HP：https://anime-osalove.com/

公式X：https://x.com/love_Osnnjm_wm

▼「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。

公式サイト：https://kuji-cliffe.com/

▼最新情報はXでチェック！

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けします♪

公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S

▼商品に関するお問い合わせはこちら

くじクリフお問い合わせ：https://kuji-cliffe.com/contact/

▼会社情報

株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/

トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/