【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』1月30日放送回はRESCENEのMINAMIがコメントで登場！

2026年2月2日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年1月30日（金）の放送回には、1月21日にデジタルシングル「ピンボール (Pinball)」をリリースした「RESCENE」からMINAMIさんがスタジオゲストとして登場しました。

さらに今回の放送は、お休み中の安達祐人さんに代わり、K-POP愛を炸裂させた村重杏奈さんがMCを務めてくださいました。

また、同日のチャート投票では、ENHYPENによる「Knife」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

今回はお休み中の安達祐人さんに代わり、村重杏奈さんがMCを務めました。 安達さんからの「K-POP愛を伝えてほしい」というメッセージを受け、村重さんは自身の“推し活”事情を熱く語ってくれました。

少女時代から始まったK-POP愛は現在、LE SSERAFIMに向けられており、「ウンチェのために働いている」と断言するほど。楽曲内の「スパゲッティ」のパートについては、「センスの頂上決戦」と独特な言葉で絶賛しました。

最後は、安達さんの低い声を待つファンに対し「（私の）声がうるさくてごめん」と笑いを誘い、ハイテンションで番組を盛り上げました。

■RESCENEからMINAMIさんがコメントゲストで登場！

1月30日（金）の「Pick Up Artist」には、1月21日にデジタルシングル「ピンボール (Pinball)」をリリースしたRESCENE（リセンヌ）のMINAMIさんがコメント出演しました。

今年3月でデビュー2周年を迎えるRESCENE。MINAMIさんによると「メンバーとは年齢差があるけれど、学校の友達みたいにすごく仲が良い」そうで、韓国生活4年目となる彼女も楽しく過ごしているとのこと。 現在グループ内では、日本語を勉強すること以外に「ドバイもちもちクッキー、クッパ、ソルロンタンを食べること」が流行っているそうで、現地の食文化も堪能しながら活動に励んでいる様子が伝わってきました。

1月21日リリースの「ピンボール (Pinball)」は、2024年8月にリリースされたミニアルバム『SCENEDROMEのダブルタイトル曲「Pinball」の日本語バージョン。「片思いをピンボールに例えた」という歌詞の世界観と、弾むようなサウンドが魅力の一曲です。 最後には「これからはたくさん会いにいくので待っていてください。いつも応援ありがとうございます」と、日本のファンへ感謝と再会を約束するメッセージを送ってくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

Stray Kidsの「Do It」がMVPに選ばれ月間1位を獲得!

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートの投票数の累計で決まる月間チャート1位は、Stray Kidsによる「Do It」となり、番組内でもオンエアされました。

月間MVPアーティストには「K-STAR CHART」を運営する「K-STAR PROJECT 実行委員会」より、特別なトロフィーをお贈りします。

1月の『IDOL CHAMP』アプリ月間累計チャート1位～10位

『IDOL CHAMP』内のファン投票の週間チャートは表示の結果となりました。

今週は、最後まで結果が読めない大接戦が繰り広げられました。圧倒的なセールスを記録した首位から、新たなカルチャーの到来を感じさせる5位まで、注目のトップランカーたちを1位から順にご紹介します。

▼1位（初登場）：ENHYPEN「Knife」 EXOとの熾烈な接戦を制して堂々の1位！今の彼らはとにかく勢いが凄まじく、200万枚という驚異的な売上を記録しました。

▼2位（初登場）：EXO「Crown」 今月リリースの新曲。途中まで1位を独走していましたが、最後は惜しくも2位となりました。

▼3位：Stray Kids「Do It」 安定した強さを見せ、今週は月間MVPも獲得しています。

▼5位（初登場）：HADES「MEGA PIECE HARMONY」 韓国の5人組バーチャルアイドル。新たなカルチャーを導く彼女たちの魅力溢れる曲になっています。

1月30日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp(https://x.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj(https://x.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

