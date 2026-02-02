【１０９シネマズ富谷】映画『幻愛 夢の向こうに』公開記念『テレンス・ラウ　特集上映』実施決定！全6作品を上映2月13日（金）より実施

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ富谷（宮城県富谷市大清水1丁目33番地1 イオンモール富谷別棟）で、テレンス・ラウ主演映画『幻愛 夢の向こうに』の2月20日（金）公開を記念し、テレンス・ラウの出演作品全6作品を上映する『テレンス・ラウ 特集上映』を2月13日（金）より実施します。

『テレンス・ラウ 特集上映』概要

テレンス・ラウ主演映画『幻愛 夢の向こうに』の2月20日（金）公開を記念し、テレンス・ラウが過去出演した作品全6作品を上映します。第49回日本アカデミー賞優秀外国作品賞を受賞した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』や、テレンス・ラウが声の出演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE香港版（広東語）』など話題作が大集結。『たべっ子どうぶつ THE MOVIE香港版（広東語）』は１０９シネマズ富谷を含め、全国で3劇場のみの上映です。さらに、『スタントマン 武替道』『鯨が消えた入り江』『長安のライチ』をご鑑賞いただいた方には各作品の入場者プレゼントも用意いたしました。テレンス・ラウの魅力が詰まった今回の特集上映をお見逃しのないよう、皆様のご来館をお待ちしております。

◆上映作品

『幻愛 夢の向こうに』

『スタントマン 武替道』

『鯨が消えた入り江』

『長安のライチ』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE」香港版（広東語）』

◆上映スケジュール

2月13日（金）～26日（木）

※『幻愛 夢の向こうに』は2月20日（金）より公開

◆鑑賞料金

通常料金でのご案内

『幻愛 夢の向こうに』

『鯨が消えた入り江』

『長安のライチ』

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE」香港版（広東語）』

一般：1,500円（各種割引・無料招待券利用可）

『スタントマン 武替道』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』

◆入場者プレゼント

各作品をご鑑賞いただいた方に入場者プレゼントをご用意しております。

※すべて数量限定、先着配布のため無くなり次第終了となります。

・『スタントマン 武替道』

三つ折りカード

・『鯨が消えた入り江』

ポストカード2種 ※2種ランダム配布

・『長安のライチ』

特製ポストカード

作品概要

◆『幻愛 夢の向こうに』

監督：キウィ・チョウ

出演：テレンス・ラウ、セシリア・チョイ、パウ・ヘイチン、

プン・チャンリョン他

小学校の教師レイ・ジーロック(李志樂)は、統合失調症を患い

ながらも何とか日常を送っていた。ある日、彼は偶然出会った

女性ヤンヤン(欣欣)に一目惚れする。

Photon Films (HK) Limited (C) 2019 All Rights Reserved

二人は急速に惹かれ合うが、ロックは自らが抱える病について打ち明けられずに苦しむ。その間に症状は悪化し、２人の関係は次第に歪んでいく。その後、ロックは治療のために受けていたセラピーの場でヤンヤンにそっくりな女性イップ・ラム(葉嵐)と出会う。彼女は心理学を専攻する大学院生で、統合失調症の症状の一つである「恋愛妄想」を研究していた。理想的な研究対象であるロックに興味を持ち論文執筆への協力を依頼するラム。しかし２人は次第に、研究者と患者の立場を超える感情を抱いてしまう-

◆『スタントマン 武替道』

監督：アルバート・レオン＆ハーバート・レオン

出演：トン・ワイ、テレンス・ラウ、フィリップ・ン、

セシリア・チョイ他

80年代に活躍した伝説のアクション監督サム(森)は、撮影中の事故の責任を負って業界を去り、今は小さな整骨院を営む。

(C)2024 Stuntman Film Production Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

ある日、かつての盟友である老監督から、新作のアクション監督を打診される。最後に一緒にやりたいという友人の願いを受け入れ、最近知り合った若く熱意のあるスタントマンのロン(龍)を助手にするが、現代の映画撮影では昔のやり方は通用せず、かつてサムの弟子だった主演俳優のワイ（威)や制作陣は、全てを犠牲にしてリアリティを追求するサムのやり方に反発する。さらに忙しさのあまり、結婚式を控える娘チェリーとの関係性も悪くなっていく。果たして、映画は無事に完成するのだろうか…

◆『鯨が消えた入り江』

監督：エンジェル・テン

出演：テレンス・ラウ、フェンディ・ファン

自らの著書に盗作疑惑が浮上し、世間から激しいバッシングを浴びた香港の人気作家・天宇（ティエンユー）。心に深い傷を負った彼は、かつて文通していた少年が語ってくれた、天国につながるという“鯨が消えた入り江”を探しにひとり台湾へと旅立つ。まるで死に場所を求めるかのように……。

(C)2024 DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

しかし、慣れない異国の地でぼったくりに遭い、台北の繁華街で酔い潰れてしまう天宇。そんな彼を助けたのは、地元のチンピラ・阿翔（アシャン）だった。天宇が旅の目的を打ち明けると、阿翔は「その場所を知っている。お前をそこに連れて行ってやる」と請け合う。こうして、心に傷を負った作家と、孤独に生きてきた青年の、一夏の旅がはじまるのだった――。

◆『長安のライチ』

監督：ダー・ポン

出演：ダー・ポン、バイクー、ジュアン・ダーフェイ、

テレンス・ラウ、アンディ・ラウ

唐の都・長安。下級官吏として働く李善徳にある日、皇帝から運命を左右する命令が下る。「遥か南方・嶺南の新鮮なライチを長安へ届けよ」。ライチはとても傷みやすく、嶺南から数千キロ離れた長安へ無傷で届けることはほぼ不可能。成功すれば出世の道、しかし失敗すれば命の危険が--。

2025(C)Aim Media Co.,Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co.,Ltd. Shanghai CMC PicturesCo.,Ltd..All rights reserved

同僚の策略により、無理難題な”ライチ使”に任命されてしまった李善徳は嶺南へ向かい、ライチ農園の長の少女、計画に投資する商人、奴隷として虐げられていた青年をはじめ、思いも寄らぬ仲間たちと手を組むことに。

刻一刻と迫る納期、腐りやすい果実、そして宮廷に渦巻く官僚達の泥沼の権力闘争。数々の逆境のなか、歴史を揺るがす前代未聞の“ライチ輸送計画”が今、幕を開ける！

◆『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』

監督：ソイ・チェン

出演：ルイス・クー、レイモンド・ラム、テレンス・ラウ、

フィリップ・ン、トニー・ウー、ジャーマン・チョン、

リッチー・レン、ケニー・ウォン、サモ・ハン、

アーロン・クォック

九龍城砦（きゅうりゅうじょうさい）――かつて無数の黒社会が野望を燃やし、覇権を争っていた。80年代、香港へ密入

国した若者、陳洛軍（チャン・ロッグワン）は、黒社会の掟に

逆らったことで組織に追われ、運命に導かれるように九龍城砦へ逃げ込む。

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

そこで住民たちに受け入れられ、絆を深めながら仲間と出会い、友情を育んでいく。

やがて、九龍城砦を巻き込んだ争いが激化する中、陳洛軍たちはそれぞれの信念を胸に、命を懸けた最後の戦いに挑む――。

◆『たべっ子どうぶつ THE MOVIE」香港版（広東語）』

監督：竹清仁

出演：テレンス・ラウ、ミシェール・ワイ、チュー・パクホン、ツイ・ホーチョン

1978年の発売開始から世代を超えて愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した「たべっ子どうぶつTHE MOVIE」は、香港でも公開され大ヒットを記録した。香港版ではらいおんくんの”声”を、「トワイライト・ウォリアーズ決戦！九龍城砦」の信一役で知られる”香港の国民的夫”テレンス・ラウが担当し話題に。

香港で上映された広東語に日本語字幕を付けて上映。さらに、本編前にはらいおんくん役のテレンス・ラウのコメント映像を見ることができる。

１０９シネマズとは

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENX などの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2024年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

リンク一覧

・１０９シネマズ 公式Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas/

・１０９シネマズ 公式X：https://x.com/109CINEMAS_O

・１０９シネマズ富谷 公式X：https://x.com/109_tomiya