アートディレクター千原徹也が学長を務めるデザインスクールRe:DESIGN SCHOOLが第3期生募集を開始。

株式会社れもんらいふ

株式会社れもんらいふ代表/アートディレクターの千原徹也が学長を務める、新しい形のクリエイティブスクール「Re:DESIGN SCHOOL」が、本日より2026年度第3期生の募集を開始致します。

（募集締め切り：2026年4月30日）

■Re:DESIGN SCHOOLとは？

株式会社れもんらいふの代表で、アートディレクターの千原徹也氏がプロデュースする超実践型クリエイティブスクールです。現役プロのクリエイターが講師となり、クリエイティブの技術やカルチャーなどを教える、超実践型のこれまでにない専門学校です。

原宿の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」という、クリエイターが行き来する場所で行われ、2024年5月の開校からこれまで約100名が受講。

通常の講義に加え、特別講師としてプロのクリエイターの方々を招いた特別授業＆交流会も開催し、専門性だけではなく、広くカルチャーを学べる機会を作っています。

第1期、第2期につづき、この度2026年5月より第3期を開校することが決定致しました。

応募資格に条件はありません。約半年の受講期間の中で、プロと交流し、即戦力になるクリエイターを育てます。未経験の方からスキルアップしたい方、プロとして実践的に働きたい方まで幅広く歓迎します。専門的な知識・技術を学ぶだけでなく、講師陣とのコミュニティに参加することでキャリアに繋げていくことができます。

▷2026年度受講生募集ページ：https://redesignschool-3rd.peatix.com(https://redesignschool-3rd.peatix.com)

申し込み期限：2026年4月30日

◇株式会社れもんらいふについて

株式会社れもんらいふアートディレクション&デザイン作品

渋谷にオフィスを構えるデザイン会社。代表はアートディレクターの千原徹也であり、4月に東急プラザ原宿「ハラカド」にオフィスを移転する。広告宣伝やWEB・映像を含めた各種コンテンツの企画・マネージメントを行う。2023年には初の映画『アイスクリームフィーバー』が劇場公開された。

■2026年第3期生募集クラス

Re:DESIGN SCHOOL 第3期は、グラフィックデザインを中心とした2クラスを開催します。

授業風景（実務経験クラス）授業風景（グラフィックデザイン習得クラス）

１. 実務経験クラス（約半年）

講師：千原徹也／北沢直樹／タマケン

定員：10名

日程：毎週月曜日～金曜日 （2026年5月27日～ 2026年11月30日）

※参加時間は都合に合わせて相談

約半年の期間、デザイン会社れもんらいふの実際の仕事に参加し、仕事の在り方を学び、リアルな経験として培う超実践型のクラス。実務に加え、グラフィックデザイン習得クラスの全17回の授業も受講できます。

２. グラフィックデザイン習得クラス（全17回）

講師：千原徹也／北沢直樹／タマケン

定員：10名

日程：毎週火曜日 19:00~21:00 （全17回）

デザインの基礎からプロに必要な知識・技術を習得し、アートディレクターの思考を学べるクラス。Adobeイラストレーター、フォトショップなどのツール学習講座も含まれます。

■レギュラー講師

千原徹也（学長・グラフィックデザイン習得クラス講師）北沢直樹（グラフィックデザイン習得クラス）タマケン（グラフィックデザイン習得クラス）

千原徹也（学長・グラフィックデザイン習得クラス講師）

株式会社れもんらいふ代表 アートディレクター／映画監督

1975年京都府生まれ。2011年に、デザイン会社「れもんらいふ」を設立。広告（H＆M、ウンナナクール他）、CDジャケット（桑田佳祐、吉澤嘉代子他）ドラマ制作、MV、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、映画監督としても、川上未映子原案の作品「アイスクリームフィーバー」が2023年7月に公開。2024年には、東急プラザ原宿「ハラカド」に、事務所を移転し、コミュニティ、ショップ、スクールなどが融合した新しい形のデザイン会社に取り組んでいる。2025年11月には、雑誌「セントラルアパート」を創刊。編集長を務める。現在は、次なる映画作品に取り組んでいる。

株式会社れもんらいふHP：https://lemonlife.jp/(https://lemonlife.jp/)

北沢直樹（グラフィックデザイン習得クラス）

キャラクターデザイナー/イラストレーター

Adobe MAX 2023 キーノート出演。Adobe CommunityExpert｜Adobe Express アンバサダー。独自の世界観で描くキャラクターと、かわいいに特化したイラストが得意。アーティスト／タレントのキャラクター制作、「ONE PIECE」「攻殻機動隊S.A.C」などIPキャラのデフォルメワーク、またゲーム「真型メダロット」では全キャラクターのデザインを担当。テレビ番組、新聞をはじめとしたメディア系のイラストレーション、ロゴデザインも多数。2023年10月より「バトル・ニュース」にてキャラクターに関するコラムを連載中。

北沢直樹HP：https://naokikitazawa.com/(https://naokikitazawa.com/)

タマケン（グラフィックデザイン習得クラス）

Webデザイナー / グラフィックデザイナー

1988年福岡県生まれ。多摩美術大学造形表現学部卒。フリーランスデザイナーとして、グラフィック、広告、Webを中心に幅広いジャンルのデザイン制作を手がける。自身のSNSを通じてPhotoshop、Illustrator、Fireflyのチュートリアルを発信しており、総フォロワーは50万人以上。「Adobe Community Evangelist」や「Adobe Japan プレリリースアドバイザー」も務める。著書に『生成AIデザイン制作入門ガイド』『イラレで3D』『プロの現場で使えるテクニック』『新世代Photoshop 超入門』などがある。

Instagram：@designspot_japan(https://www.instagram.com/DesignSpot_Japan/)

X：タマケン | デザイン(https://www.instagram.com/DesignSpot_Japan/)

Youtubeチャンネル：タマケン / Photoshop & Illustrator(https://www.youtube.com/channel/UCiTUCCGHYovIMdaEkL_BQAA)

■特別講義

スクール通常の受講クラスとはまた別に、各業界で活躍されている方々を招いた特別の講義を受講期間中に定期開催。各クラスの受講者全員が参加できます。

Re:DESIGN SCHOOL特別講義の様子

・2026年特別講義講師陣（2026年2月時点）

小杉幸一 アートディレクター/クリエイティブディレクターMEGUMI 俳優/ タレント秋山具義 アートディレクター山田兼司 映画 /ドラマプロデューサー

小杉幸一 アートディレクター/クリエイティブディレクター

1980年神奈川生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科。株式会社博報堂を経て、2019年株式会社「onehappy」を設立。企業、商品のブランディングのために、デザイン思考をベースに、クリエイティブディレクション、アートディレクションを行う。CIデザイン、VIデザイン、広告デザイン、空間デザイン、プロダクトデザイン、エディトリアルデザイン、パッケージデザイン、ウェブデザインなど。グローバル戦略を見据えたアパレル事業のブランディングや、自己ブランド「FLOWORD」開発も積極的に行う。

MEGUMI 俳優/ タレント

2001年にデビュー。タレント、俳優として活動。2020年２月には『第62回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。俳優業以外にも、カフェのオーナーやウェブメディアの制作、ドラマのプロデュースなど、新しいプロジェクトにもチャレンジする。

秋山具義 アートディレクター

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。日本大学芸術学部 客員教授、iU 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CD ジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。2016年より「食べログ」グルメ著名人として活動。食べログマガジンで「秋山具義の今月のNEW麺」連載中。テレビ朝日『キッチンカー大作戦！』にグルメ賢者として出演中。J-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』にランチの達人として出演中。カイカイキキのギャラリー『Hidari Zingaro』にて【秋山具義の陶芸展】実施(2025年3月)秋山具義著『こうやって、センスは生まれる』（SBクリエイティブ）2026年2月25日発売予定。その他、著書に「世界はデザインでできている」「ファストアイデア25」がある。

山田兼司 映画 /ドラマプロデューサー

1979年生まれ。慶應義塾大学法学部卒。ドラマ「BORDER」シリーズ、「dele」などを手掛け、東京ドラマアワード優秀賞を2度、ギャラクシー賞を3度受賞。また、仏カンヌでは「dele」でグランプリを受賞。映画「怪物」でカンヌ国際映画祭脚本賞、クィアパルム賞の2冠。「ゴジラ-1.0」では北米の邦画興行収入歴代1位を記録し、史上初のアカデミー賞視覚効果賞を受賞。同年、個人として「怪物」「ゴジラ-1.0」で2つのエランドール賞と藤本賞を受賞。2024年よりPGA（Producers Guild of America）の正式会員に選出。2025年に独立しTyken Inc.のCEOに就任。最新の企画・プロデュース作『ファーストキス 1ST KISS』が興収28.8億、『８番出口』が興収51.7億のヒットなった。2026年より日藝MFA（日本大学大学院芸術学研究科）の特任教授に就任。

■第3期生 受講説明会

受講を検討されている方に向け、Re:DESIGN SCHOOL学長でれもんらいふ代表／アートディレクター 千原徹也が説明会を開催します。これまでの授業内容の紹介や、スクール入学に対する質問、疑問、お悩みなど、学長の千原徹也直々に説明と会話ができる機会です。是非、ご参加ください。

◇参加方法

第1回：3月14日（土）18:00~

第2回：4月18日（土）18:00~

下記URLリンクより、説明会の日程をお選びください。

説明会申込みページはコチラ＞＞(https://redesignschool3-setsumeikai.peatix.com)

会費：無料

会場：東急プラザハラカド3階れもんらいふ事務所

※当日会場に来るのが難しい方は、オンライン（zoom）でのご参加も受付ております。 オンライン希望の方は、申込みフォームにて、「オンライン希望」とご記入ください。後日zoomアドレスをメールで送らせていただきます。

Re:DESIGN SCHOOL概要

◇第3期生募集期間

2026年4月30日（木）23：59まで



◇第3期スクール開催日程

・実務経験クラス

2026年5月27日(水)～11月末予定

・グラフィックデザイン習得クラス

2026年5月27日(水)～10月中旬予定



◇場所

東急プラザ原宿「ハラカド」３F / れもんらいふ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F

東急プラザ原宿「ハラカド」

【問い合わせ先】

Re:DESIGN SCHOOL 運営事務局：redesignschoolharakado@gmail.com

【各SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/redesignschoolharakado/(https://www.instagram.com/redesignschoolharakado/)

YouTube：https://www.youtube.com/@redesignschoolharakado(https://www.youtube.com/@redesignschoolharakado)

X：https://twitter.com/redesignsc_hrkd(https://twitter.com/redesignsc_hrkd)