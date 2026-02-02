アオイ建設株式会社　役員体制変更のお知らせ

アオイ建設株式会社

神奈川県および東京都下で高品質な注文住宅を中心に、分譲住宅なども手掛けるアオイ建設株式会社（本社：神奈川県相模原市南区東林間 代表取締役：上嶋将太）は、2026年1月29日（木）付で、以下の通り役員の体制を変更したことをお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149217/table/5_1_7359fbb2852d30cf692229ca1903a976.jpg?v=202602020521 ]

◼️代表取締役社長 上嶋 将太によるメッセージ

このたび、アオイ建設株式会社の代表取締役社長に就任いたしました上嶋将太です。長年にわたり築かれてきたお取引先様からの信頼、そして社員一人ひとりの努力によって支えられてきた当社の価値を、これからも大切に守り育ててまいります。社会や産業構造が大きく変化する時代において、誠実なものづくりの精神を基盤に、より高品質で持続可能な住宅サービスの提供に努めるとともに、新たな挑戦を続ける企業でありたいと考えております。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

◼️アオイ建設株式会社について

アオイ建設株式会社は『GOODが、ずっと。』をキャッチコピーに、高品質な注文住宅を中心に、分譲住宅なども手掛け、地域に愛される企業として成長を続けています。５０年以上の知見や最新の技術・研究を活用し、機能性とデザイン性を両立した住宅を設計から建築まで一貫して提供しています。お客様に長く愛される、安心・快適な住まいづくりを目指し、お客様の満足度向上に努めています。

◼️会社概要

社名：アオイ建設株式会社

設立：昭和49年2月

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役 上嶋 将太

所在地：〒252-0311 神奈川県相模原市南区東林間3丁目7番地5号

コーポレートサイト：https://www.aoi-cnst.co.jp/