徳島市

徳島市病院局では令和7年度職員採用試験（令和8年4月1日採用予定分）を実施します。

[申込期間]

２月５日(木)（必着）まで

１ 申込みは，できるだけインターネットにて行ってください。

２ 申込み（インターネット・郵便）は，令和８年２月５日までに到着したものに限り受付します。

３ 持参による申込みは，８時３０分から１７時まで受付します。（土曜日及び日曜日は除く。）

４ 受付期間経過後の申込みは，一切受付しませんので十分注意してください。

[試験実施概要試験日]

2月8日（日）

試験区分：助産師

採用予定人員：1人程度

試験場：徳島市民病院（徳島市北常三島町2丁目34番地）

試験区分：看護師

採用予定人員：5人程度

試験場：徳島市民病院（徳島市北常三島町2丁目34番地）

[合格発表]

2月下旬に徳島市民病院ホームページ上で行います。また、受験者全員に文書で通知します。

[申し込み方法]

申込みは、次のいずれかの方法によりますが、できるだけインターネットにて行ってください。

- インターネットによる申込みインターネットによる受験申込み（徳島市電子申請サービス）(https://apply.e-tumo.jp/city-tokushima-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voY0UQ2pIthcFN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMt26b%2BD4C1FNM5%2F2qhITfOCw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfrR2uDdg0pSVLuPFCL3KDUA%3D%3Du%2F2pnQTLAb0%3D%0D%0A.8ri5ljf5YsIfZpQC1iqjFUQsollzPDXOIU4KlbKtal0%3D)

インターネットによる受験申込と履歴書（郵送または持参）の提出が令和8年2月5日（必着）までにあったものに限り受付します。

（１）履歴書は、下記徳島市民病院HP（履歴書（病院指定様式））をダウンロードして印刷してください。必要事項を記入の上、郵送の場合は、必ず「簡易書留郵便」（令和8年2月5日必着）にて、持参の場合は、平日の8時30分から17時00分に徳島市民病院事務部総務管理課まで提出してください。提出された書類は、返還できません。

（２）インターネットによる受験申込み（徳島市電子申請サービス）後に、受付結果を知らせる電子メールを当院より送信します。受信した後、徳島市電子申請サービスにログインし、受験票および受験番号票をダウンロードして印刷してください。

２．郵便または持参による申込み

（１）受験申込書と履歴書の提出が令和8年2月5日（必着）までにあったものに限り受付します。

受験申込書と履歴書に必要事項を記入の上、郵送の場合は、必ず「簡易書留郵便」（令和8年2月5日必着）にて、持参の場合は、平日の8時30分から17時00分に徳島市民病院事務部総務管理課まで提出してください。提出された書類は、返還できません。

（２）申込受付後、受験票および受験番号票を交付します。

[注意事項]

- 受験票（写真を貼ったもの）および受験番号票を試験当日に必ず持参してください。- 成績通知希望者は、受験申込書表面の「試験成績の通知希望」欄にレ印をつけ（インターネットによる申込みの場合は、画面上の該当欄にチェックをつけてください。）、あて先を記入した返信用封筒（460円分の切手を貼った長形3号）を試験日に提出してください。提出できない場合は、通知できません。- 身体の障害等のため、試験会場に特に何らかの配慮（試験当日に車いすの使用を希望する場合等）を必要とされる方は、事前に申し出てください。- 受験に際して徳島市病院局が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では一切使用しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用します。- 受験手続その他試験に関することは、徳島市民病院 事務部 総務管理課にお問い合わせください。

[徳島市民病院HP]

https://www.city-tokushima-hosp.jp/recruit/recNurse/928/

[問い合わせ先]

徳島市民病院総務管理課

〒770-0812 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地

TEL：088-622-9323

FAX：088-622-5313