ウェディングチャペルの空間をリニューアル。「ブックチャペル」2026年2月1日グランドオープン！　アニメの聖地ならではの約9,000冊を選書【グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社ブックチャペルから浜名湖を臨む

浜名湖が目の前に広がり、絶景と温泉が楽しめるリゾートホテル「グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ」（所在地：静岡県浜松市／総支配人：ブルース‧リー）は、2026年2月1日（日）に、ホテル敷地内の元ウェディングチャペルの空間をリニューアルした「ブックチャペル」をグランドオープンしました。この「ブックチャペル」では浜名湖の壮大な景観を見渡すことができ、約9,000冊の漫画・アニメ関連書籍・絵本などを備えた読書スペースやフォトスポットとしてお客さまをお迎えします。また、ホテル館内では「株式会社怖がらせ隊」監修の館内周遊型ホラー体験、そして、屋外では「モルック」「ボッチャ」などのアクティビティも導入しました。いずれもオールインクルーシブのサービスに含まれ、さらに充実した体験型アクティビティを取り揃えたリゾートホテルを目指します。

「ブックチャペル」／企画背景

ブックチャペル外観

浜松市は「エヴァンゲリオン」や「ゆるキャン△」など多くの名作の舞台であり、市を挙げて聖地巡礼を推進しています。*1 弁天島海浜公園や天竜二俣駅などの実在スポットがアニメにも登場し、「訪れてみたい日本のアニメの聖地88」*2 に選出されています。その浜松市に立地する当ホテルでは、チェックイン・チェックアウト時の待ち時間や、天候に左右されやすい滞在体験を課題と捉え、ホテル館内で完結する体験型コンテンツの充実を進めてきました。そこで、この「ブックチャペル」を企画し、アニメ・漫画文化との親和性が高く、浜松市が舞台になっている人気の漫画を中心に選書しました。宿泊日の天候・お客さまの世代を問わず、オールインクルーシブの新しいサービスとして楽しめます。

*1 出典：浜松市×エヴァンゲリオン「シン・ハママツ計画」の実施について／浜松市(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/shinhamamatsukeikaku.html)

*2 出典：一般社団法人アニメツーリズム協会(https://animetourism88.com/)

「ブックチャペル」 ／概要

アニメ・漫画文化との親和性が高い浜松市が舞台になっている人気の漫画を中心に、約9,000冊の漫画や絵本などの書籍を備えた、浜名湖の壮大な景観を見渡すことができる読書スペースです。

【営業時間】15:00～21:00／7:00～10:00（通年）

【場所】グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ チャペル内

【料金】無料（宿泊料金に含まれます）

【備考】※詳細はこちら 【ブックチャペルOPEN】 “誓いの場所”が、“マンガ没入の聖地”へ。 - グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ【公式】｜Grand Mercure Lake Hamana Resort & Spa(https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/plan/bookchapel/)

「ブックチャペル」／ポイント

夜のライティングが幻想的なブックチャペル ※日程によりライティングは異なります

ポイント1／この「ブックチャペル」は「アニメの聖地」ならではの選書で、地の利を活かした地域ゆかりの作品や話題の漫画、子ども向け絵本を揃えています。本棚が設置されただけのチャペルではなく、浜名湖の壮大な景観も撮れるフォトスポットとしても利用いただけます。今後は地域のカルチャー発信の場としての機能も果たして参ります。

ポイント２／2026年1月31日（土）に放映されたテレビ静岡「しずおかバカ売れの法則」*3 において、当ホテルの「ブックチャペル」が紹介されました。また、放映で紹介された、2月期間限定のお得なプラン「静岡県民限定プラン」*4 が発売中です。

*3 しずおかバカ売れの法則 | テレビ静岡(https://www.sut-tv.com/program/bakaure/)

*4 「静岡県民限定プラン」https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/plan/shizuoka-only/

その他アクティビティ／概要

ブックチャペル以外にも、「株式会社怖がらせ隊」監修の館内周遊型ホラー体験を通年で実施するほか、屋外スペースでは近年人気が高まっている「モルック」「ボッチャ」などのアクティビティを導入しました。読書・エンターテインメント・スポーツを組み合わせ、多様な過ごし方を可能にする体験型リゾートホテルとして、オールインクルーシブのさらなるサービス拡充を図ります。

＜屋内＞

館内周遊型ホラー体験／株式会社怖がらせ隊 監修のホラーミステリーコンテンツ

【営業時間】15:00～22:00（通年）

【場所】グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ 1～3階

【料金】無料（宿泊料金に含みます）

【備考】※スマートフォンまたはタブレットを持参ください

※イヤホン使用を推奨します

※詳細はこちら ホテル館内周遊型ホラーミステリー(https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/lp/horror-quest/)

＜屋外＞

モルック／フィンランド発祥のスポーツで、木製の棒（モルック）を投げて、並べられた木製のピン（スキットル）を倒して得点を競うゲーム

【営業時間】14:00～日没まで／7:00～10:00（通年）

【場所】グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ 敷地内

【料金】無料（宿泊料金に含みます）

【備考】※フロントにて受付します

ボッチャ／ヨーロッパ発祥のスポーツで、年齢、性別、にかかわらず、すべての人が一緒に競い合える戦略と技術が求められるゲーム

【営業時間】14:00～日没まで／7:00～10:00（通年）

【場所】グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ 敷地内

【料金】無料（宿泊料金に含みます）

【備考】※フロントにて受付します

お得なファミリー向けプランのご紹介

【いちご狩り体験付】The Strawberry Journey 旬を摘むステイプラン

ホテルから車で約15分ほどの「アグリス浜名湖」で、いちご狩りをプランが付いたプランです。浜松の温暖な気候を生かし、12月上旬から5月中旬まで、いちご狩りを楽しんでいただけます。ハウスの中でいちご狩り体験ができるので、雨の日も安心です。

【予約・詳細】【いちご狩り体験付】The Strawberry Journey 旬を摘むステイプラン - グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ【公式】｜Grand Mercure Lake Hamana Resort & Spa(https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/plan/ichigogari/)

ファミリー応援！小学生以下のお子さま半額 オールインクルーシブプラン

期間限定で、小学生以下のお子さまが半額になるスペシャルプランで、お得に家族旅行を楽しめます。ホテルの周辺には、「竜ヶ岩洞」をはじめ、家族で楽しめる観光スポットがたくさんあります。浜名湖の自然と魅力を存分に感じながら、家族の特別な時間をお楽しみください。

【予約・詳細】ファミリー応援！小学生以下のお子さま半額／オールインクルーシブ - グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ【公式】｜Grand Mercure Lake Hamana Resort & Spa(https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/plan/kids_free-allinclusive/)

オールインクルーシブについて

オールインクルーシブは、宿泊料金にビュッフェレストランでの夕食、朝食に加え、ラウンジでのアルコールを含むドリンク、温泉やアクティビティなどが含まれています。ホテルご到着後に感じるやすらぐ香り、食、アクティビティなど、ご滞在を通してその土地の自然・文化・伝統といった魅力を気の向くままに存分にご満喫ください。

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料です

※ランチの提供はありません

グランドメルキュール浜名湖リゾート&スパ

移りゆく浜名湖の景色を眺めながら、絶景と温泉に癒され、ゆったりと過ごせるリゾートホテルです。この地ならではの食材を活かした夕食、朝食ビュッフェや温泉、ラウンジ、一部アクティビティのご

利用が含まれたオールインクルーシブで滞在を楽しめます。

【所在地】静岡県浜松市中央区雄踏町山崎4396番地1

【TEL】03-6627-4647（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込み）

【URL】https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,700 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コー

ド：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

