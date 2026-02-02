満足度の高い『キッズスイミングスクール』ランキング┃『幼児』 【JSSスイミングスクール】が初の総合1位┃『小学生』【ルネサンス ジュニアスクール】が2年連続で総合1位（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社キッズスイミングスクール イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した、『キッズスイミングスクール 幼児／小学生』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。（ https://life.oricon.co.jp/ ）

『キッズスイミングスクール 幼児』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『キッズスイミングスクール 小学生』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《TOPICS》

『幼児』 ＜2016年以来11度目の発表＞

■【JSSスイミングスクール】が昨年4位からジャンプアップ、初の総合1位獲得

3年連続1位の「カリキュラム」など7項目で１位、全評価項目の得点が上昇

■【ルネサンス ジュニアスクール】は2項目で3年連続1位

「上達効果実感度」は最も高い93.9％

■【コナミスポーツクラブ 運動塾】は「通いやすさ」1位

【イトマンスイミングスクール】は2項目で1位

『 小学生』 ＜2016年以来11度目の発表＞

■【ルネサンス ジュニアスクール】が2年連続の総合1位

評価項目別「衛生管理」「施設の充実さ」「保護者へのサポート体制」の3項目で1位

■【アクトス ジュニアスイミングスクール】は「衛生管理」「通いやすさ」で初の1位

■【ティップネス・キッズ】は4項目で1位、【イトマンスイミングスクール】は3項目で1位

■地域別「近畿」部門は【コ・ス・パ キッズスクール】が初の1位

キッズスイミングスクール 幼児

■【JSSスイミングスクール】が昨年4位からジャンプアップ、初の総合1位獲得

3年連続1位の「カリキュラム」など7項目で１位、全評価項目の得点が上昇

『キッズスイミングスクール 幼児』総合ランキング＿前年比較（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

『キッズスイミングスクール 幼児』ランキングでは、【JSSスイミングスクール】が初めての総合1位を獲得しました。総合得点は前年比1.3ptアップし、昨年の4位から３つ順位を上げる結果となりました。

評価項目別では、「カリキュラム」が3年連続で1位を獲得したほか、「安全管理」は2.2ptアップ、「施設の充実さ」は2.0ptアップするなど、7項目で1位を獲得。11項目すべての得点が上昇しました。

～【JSSスイミングスクール】 利用者のクチコミ～

「子どもが楽しんでおり毎週スイミングに行くことを楽しみにしている。また、顔付けやバタ足など、出来る事が増えて喜んでいる（30代／女性）」

「インストラクターの方の指導に安全面で配慮があり、安心して通わせることができる（30代／女性）」

「子どもがスクールに通うことを楽しみにして活力がでていると感じている（20代／女性）」

「体力に加え、チャレンジする気持ちや自信がついた（40代／女性）」

■【ルネサンス ジュニアスクール】は2項目で3年連続1位、

「上達効果実感度」は最も高い93.9％

総合2位は【ルネサンス ジュニアスクール】。評価項目別では、「衛生管理」「施設の充実さ」の2項目で3年連続の1位を獲得しました。また、「上達効果実感度」は、ランクイン企業で最も高い93.9％となりました。

～【ルネサンス ジュニアスクール】 利用者のクチコミ～

「顔つけなど、水に対する恐怖心の克服や初級レベルの指導が適切で充実している（40代／男性）」

「施設がきれいで、監視員の数も多くて、しっかりと見ていてくれると感じる。子どもも楽しく通っていて、しっかりと泳げるようになっていくのが良いと思う（40代／女性）」

「泳ぎのレベルに合わせたレッスンが受けられるので、子どもが取り残されず自分のペースで成長できる（30代／男性）」

■【コナミスポーツクラブ 運動塾】は「通いやすさ」1位

【イトマンスイミングスクール】は2項目で1位

総合3位は【コナミスポーツクラブ 運動塾】。評価項目別「通いやすさ」で1位を獲得しました。また、総合4位の【イトマンスイミングスクール】は、「入会手続き・特典」「コストパフォーマンス」の2項目で1位を獲得しました。

～【コナミスポーツクラブ 運動塾】 利用者のクチコミ～

「安心して通わせられる環境が整っている（40代／男性）」

「スモールステップで取り組ませてくれるので、子どもも成功体験が積みやすい（30代／女性）」

「全体的に安心感がある。通わせる意味があるのだろうかという不安がなく、おまかせできる（30代／男性）」

～【イトマンスイミングスクール】 利用者のクチコミ～

「長年の指導カリキュラムや教え方には定評があり、子どもが楽しみながらしっかり泳ぎを身につけられる（30代／男性）」

「カリキュラムがしっかりしていて 先生方も子どもの名前を把握してくれおり安心感がある（30代／女性）」

「子どもへの接し方がそれぞれ違うので、子どもに合ったコーチを選びやすい（30代／女性）」

『キッズスイミングスクール 幼児』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『キッズスイミングスクール 幼児』上達効果実感度（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

※当調査における「どの程度子どもの水泳スキルの上達を実感したか」の回答結果から算出した割合です。

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 キッズスイミングスクール 幼児

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：1,390人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：16

■定義：

未就学児（3～6歳）に対し、水泳の技術などを指導するスイミングスクールを運営している企業

■調査期間：2025/10/08～2025/10/20、2024/09/17～2024/09/26、2023/10/27～2023/11/01

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：21～69歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に未就学児（3～6歳）を対象としたスイミングスクールに水泳選手育成以外の目的で通わせたことのある保護者

2)入会後半年以上経過している

3)料金を把握している

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-kids-swimming/preschooler/

キッズスイミングスクール 小学生

■【ルネサンス ジュニアスクール】が2年連続で総合1位

評価項目別「衛生管理」「施設の充実さ」「保護者へのサポート体制」の3項目で1位

『キッズスイミングスクール 小学生』総合ランキング＿前年比較（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

『キッズスイミングスクール 小学生』ランキングでは、【ルネサンス ジュニアスクール】が昨年に続き2年連続で総合1位となりました。

評価項目別では、「衛生管理」「施設の充実さ」「保護者へのサポート体制」の3項目で、3年連続1位を獲得しています。さらに、全11項目中9項目でTOP3に入っており、評価項目全体で高い評価を得ていることがわかります。また、地域別「東海」部門でも1位を獲得しました。

～【ルネサンス ジュニアスクール】 利用者のクチコミ～

「成長を実感できる指導と楽しい雰囲気が良い。社会性や協調性の育成ができる。また、快適な施設で充実している（50代／女性）」

「立地的にも通わせやすいし、駐車場も広いので送り迎えもしやすい。休みの連絡や振替もアプリで簡単にできるので親の負担も少ないと思う（40代／女性）」

「設備も綺麗だし、コーチもしっかり見てくれて、行き渋りした時もしっかり対応してくれた。無理強いはしないけど、でも挑戦できる方向に持っていってくれる（30代／女性／東海）」

■【アクトス ジュニアスイミングスクール】は「衛生管理」「通いやすさ」で初の1位

【アクトス ジュニアスイミングスクール】は、今回の調査で初めて総合2位となりました。評価項目別では、「入会手続き・特典（+1.3pt）」「インストラクター（+1.1pt）」「安全管理（+1.0pt）」などの得点が前年から上昇。また、「衛生管理」「通いやすさ」の2項目で初の1位を獲得したほか、「コストパフォーマンス」では2位となりました。

～【アクトス ジュニアスイミングスクール】 利用者のクチコミ～

「年配者の厳しい指導ではなく、若い先生の優しい指導なので、子どもに合っている（30代／女性／東海）」

「指導者がこどもに慣れている。レッスンを休んだときに振替可能なのも良い（40代／女性／東海）」

「安全管理がしっかりしているので安心して通わせられる（40代／女性）」

■【ティップネス・キッズ】は4項目で1位

【イトマンスイミングスクール】は3項目で1位

総合2位（同点）の【ティップネス・キッズ】は、総合得点が1.2pt上昇し、初めての総合TOP3入りとなりました。評価項目別では、「施設の充実さ」「安全管理」「インストラクター」「通いやすさ」の4項目で1位を獲得しています。4位は【イトマンスイミングスクール】。「カリキュラム」「レッスンの受けやすさ」「コストパフォーマンス」の3項目で1位となりました。

～【ティップネス・キッズ】 利用者のクチコミ～

「インストラクターが子どものことを良く把握しており、指導が丁寧。また、施設が全体的にきれいで清潔（40代／男性／関東）」

「スモールステップなので、急に難しくなったりせず、無理なく進級できた（40代／女性／関東）」

～【イトマンスイミングスクール】 利用者のクチコミ～

「目標が細分化されているので、着実に泳げるようになり、子どもの自信につながる（40代／男性／関東）」

「費用、時間が明確で、親の負担が少ない。子どもが確実に成長する（40代／女性／関東）」

■地域別「近畿」部門は【コ・ス・パ キッズスクール】が初の1位

地域別「関東」部門は、埼玉・群馬・栃木・福島・東京で展開する【スウィンスイミンググループ】が5年連続で1位を獲得（2022～2023年は『キッズスイミングスクール』ランキング「関東」部門で受賞）。「近畿」部門は、関西圏を中心に店舗を展開する【コ・ス・パ キッズスクール】が、初の1位を獲得しました。

～【スウィンスイミンググループ】 利用者のクチコミ～

「指導者が親身。子どもの扱いに慣れていて、少しの変化にも気づいて、親子それぞれに声をかけてくれる（40代／女性／関東）」

～【コ・ス・パ キッズスクール】 利用者のクチコミ～

「進級も細かい基準で行われていて、進級の達成感を多く味わうことができ、楽しく通える（40代／男性／近畿）」

『キッズスイミングスクール 小学生』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『キッズスイミングスクール 小学生』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 キッズスイミングスクール 小学生

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：5,476人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：26

■定義：小学生に対し、水泳の技術などを指導するスイミングスクールを運営している企業

■調査期間：2025/10/08～2025/10/20、2024/09/17～2024/09/26、2023/10/27～2023/11/01

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：24～69歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に小学生を対象としたスイミングスクールに水泳選手育成以外の目的で通わせたことのある保護者

2)入会後半年以上経過している

3)料金を把握している

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-kids-swimming/grade-schooler/

