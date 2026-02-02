DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』2月2日アップデート実施！新イベント「神樹は燦然と輝いて」開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2月2日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。




▼新イベント「神樹は燦然と輝いて」開催！

異質な力を感知して調査をしていたサンとヒマワリは、


密林の奥地で禍々しい枯れ木を発見する。


それは、かつて大いなる力を振るっていた神性の依代だった。


人の宿命、神の在り方、南の国が辿った軌跡……。


バナナオーシャンに今なお息衝く神々は、何を願うのか。




イベント開催期間　2026年2月2日メンテナンス後 ～ 2026年2月16日メンテナンス前まで



▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！















▼イベントに参加して★5ヒマワリ(神樹グローリーサン)を手に入れよう！





▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「サン(神樹燦然)」「ジャーマンアイリス(神樹グローリーサン)」


「カンパニュラ」がガチャに登場します！








▼キャラクタークエスト追加！


「サン(神樹燦然)」「ジャーマンアイリス(神樹グローリーサン)」


「カンパニュラ」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。




▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower




▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/




▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff




▼製品概要
タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／スマートフォン(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。