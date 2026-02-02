「楽天トラベル」、予約時の支払い方法にクレジットカード分割払いを追加

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、国内宿泊と「ANA楽パック」「JAL楽パック」（注1）を対象に、予約時の支払い方法に「楽天カード」をはじめとするクレジットカードの分割払いを追加しました。

これまで、「楽天トラベル」における国内宿泊ならびに「ANA楽パック」「JAL楽パック」のクレジットカード決済は一括払いのみに対応していましたが、このたび3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回払いの分割払いが選択できるようになりました。なお、分割払いの利用には手数料がかかります（注2）。

分割払いの導入により、ユーザーはライフスタイルや予定に合わせて計画的に旅行代金を支払うことができるだけでなく、希望に合った宿泊施設や宿泊プランを選びやすくなるため、利便性が向上します。分割払いは、「楽天市場」など他の一部楽天グループのサービスでも導入されています。

「楽天トラベル」は、2025年9月にユーザーに最適な宿泊施設を提案するAIエージェント「楽天トラベルAIホテル探索」（注3）の提供を開始し、さらに2025年11月に宿泊施設のクチコミ・評価機能「お客さまの声」をリニューアルするなど（注4）、ユーザーに使いやすいサービスを提供できるよう積極的に取り組んでいます。

「楽天トラベル」は、今後も多様なニーズに応えられるよう、さらなるサービスの充実に努めてまいります。

（注1）「ANA楽パック」「JAL楽パック」は、航空券と宿泊施設やレンタカーを目的や予算に応じて自由に組み合わせることができるパッケージツアー商品です。

（注2）分割手数料はカード会社により異なります。

（注3）「楽天トラベルAIホテル探索」について： https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2025/0922_01.html

（注4）クチコミ・評価機能「お客さまの声」リニューアルについて： https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2025/1126_01.html

以 上