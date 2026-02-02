株式会社アドテクニカ、静岡県知事を表敬訪問

株式会社アドテクニカ

株式会社アドテクニカ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：下村 聡）は、2026年1月30日、静岡県庁にて鈴木康友知事を表敬訪問いたしました。

当社は、2025年日本国際博覧会において、運営参加の公式サプライヤーとして事業参画しました。今回の訪問では万博での取り組みや成果をご報告するとともに、今後の事業展望についてお話しさせていただきました。

また、防災やBCP分野における当社の知見を活かし、静岡県内の顧客企業との災害協定や、次世代を見据えたスマートシティなどの官民連携の取り組みについても意見交換を行いました。

■代表取締役社長 下村聡のコメント

「静岡で生まれたSaaSが、大阪・関西万博の安全を支える一翼を担えたことを誇りに思います。万博のテーマ『いのち輝く未来社会のデザイン』は、わたしたちの『人と人とのコミュニケーションをデザインする』というスローガンと深く共鳴するものでした。今後はTECH BEAT Shizuokaなどのスタートアップイベントをはじめ、静岡県と連携しながら防災DXやスマートシティの実現に向けた取り組みを一層加速させてまいります。」

■安否確認システム「安否コール」について

2007年に防災先進県静岡で、140社以上のグループを持つ大手国際物流企業で開発された安否確認システムです。2011年3月11日の東日本大震災をはじめ令和6年能登半島地震でも問題なく稼働した、UXデザインNo.1を目指す次世代型BCPプラットフォームです。はじめての方でもわかりやすい画面デザインと使いやすい顧客体験を追求し、情報セキュリティやプライバシー保護体制を徹底して運用しています。お客さまの声を反映し、きめ細やかなバージョンアップで上場企業や大手企業、病院など数多くのユーザに高い満足度で支持されています。また、地震や台風などの緊急時だけではなく、日常的なコミュニケーションツールとしても多くの企業・団体で活用されています。

■株式会社アドテクニカについて

株式会社アドテクニカは、"人と人とのコミュニケーションをデザインする"スローガンを掲げ、防災先進県静岡で1982年に設立。「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして、法人向けのデジタルコミュニケーションおよびデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行っています。上場企業など2,000社以上の法人にクラウドサービスをSaaS製品で提供し、地方創生DXの推進を支援するソリューションを強みとしています。アドテクニカは、今後も地域社会の安全を守るための技術開発に取り組み、安心・安全で豊かな持続可能都市の創造に貢献してまいります。

設立：1982年4月

所在地：422-8041 静岡県静岡市駿河区中田2丁目4-40

資本金：1,000万円（2022年3月1日時点）

代表取締役社長：下村 聡

事業内容：クラウドサービスの企画・開発・販売

≪ISMS ISO/IEC 27001 JIS Q 27001≫認定事業者（認定番号IA165279）

≪プライバシーマーク JIS Q 15001≫取得事業者（登録番号10824463）

≪ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度≫ 認定事業者（認定番号0239-2004）

