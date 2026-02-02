株式会社BLAM、学生向けオンライン講座「わたしたちの大学」に協賛

株式会社BLAMメインビジュアル

株式会社BLAM（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：杉生遊、以下「BLAM」）は、学生向けオンライン講座「わたしたちの大学」（主催：一般社団法人日本若者キャリア支援協会）に協賛し、2026年2月6日(金)にマーケティング講義を行います。

■ 協賛の背景

「わたしたちの大学」は、学生団体・若者団体・学生起業・個人プロジェクトなどで活躍する学生に向け、大学では学びきれない実務スキルを短時間で体系的に学ぶオンラインイベントです。

BLAMは、若い世代がマーケティングの実践的なスキルを身につけ、学生団体活動やインターン、将来の営業活動などで即座に活用できる機会を提供したいと考え、本講座への協賛を決定いたしました。

なお、講義内容は、BLAMが2月22日(日)より開始する実践型プログラム「マーケ塾」の講義内容を元にしています。

■ 開催概要

◼︎日時

2026年2月6日（金）18:00～21:00

◼︎会場

オンライン（Zoom）

◼︎参加費

・学生：無料

・社会人：6,000円

◼︎授業内容

講座１.【発信】信頼される活動実績のまとめ方

講座２.【法人化】結局、法人化ってやるべきですか？

講座３.【マーケ】学生団体・インターン・営業で即活かせる、マーケティング基礎と実践

講座４.【キャリア】キャリアプランのつくり方(女性向け)

講座５.【収益化】SNSで収益を生む方法

講座６.【プレゼン】刺さる「プレゼンテーション」の極意

※出展者は変更になる場合があります。

◼︎お申し込み

https://jycuni.peatix.com/

■ 「マーケ塾」について

「マーケ塾」は、デジタルマーケティング業界のリアルと基礎スキルを習得し、就活・キャリアで「差」をつける実践型プログラムです。BLAMが企業向けに提供する研修サービス「カイコクテラコヤ」のカリキュラムを活用し、月1回・計6回の長期開催を通じて、マーケティング基礎からSNS広告、業界研究、自己分析まで、現場で即戦力として通用するレベルの知識を体系的に学ぶことができます。

詳細はこちら

https://blam.co.jp/news/release/4OhBl5K5EgwdDu3ZCQtbiP

■ 株式会社BLAMについて

株式会社BLAMは、国内最大級のマーケティング領域特化型複業マッチングサービス「カイコク(https://kaikoku.blam.co.jp/client)」を運営しています。同サービスを通じて、これまで難しかった、マーケティング業界のエース人材を自由に選び招集することが可能です。

加えて、BLAMは「PjTO（プロジェクトチーム・オプティマイゼーション）マーケティング(https://blam.co.jp/business/pjto)」という独自手法を用い、企業のマーケティング課題を構造的に解決。戦略立案から実行まで一貫した支援を行うとともに、必要に応じたチームの組成・補完・補強を通じて、成果につながる支援を実現しています。

会社名：株式会社BLAM（https://blam.co.jp）

所在地：東京都品川区西五反田7丁目7-7 SGスクエアビル8F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 杉生遊

設 立：2015年4月2日

事業内容：

- 複業マッチングサービス「カイコク」- PjTOマーケティング支援（プロジェクトチーム提供）- マーケティングDX支援（コンサルティング・Web広告・制作等）- その他事業（企業研修・転職紹介）