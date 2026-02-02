【Dior】フローレンス・ハントがアンバサダーに就任

クリスチャン・ディオール合同会社(C)MIREIA DEULOFEU

フローレンス・ハントが、ジョナサン・アンダーソンによるコレクション、そしてディオール ビューティーのアンバサダーに就任しました。Netflixの人気シリーズ『ブリジャートン家』で末娘ヒヤシンス役を演じたイギリス俳優である彼女は、人々を魅了するエレガンスと繊細さを体現する存在です。

卓越した演技は、ランス・ハマー監督の新作映画『Queen at Sea（原題）』でも高く評価されています。観る者をとりこにする現代のミューズとして存在感を放ち、ジョナサン・アンダーソンがもたらす創造性や、ピーター・フィリップスの先進的な視点とハーモニーを奏でます。

