円定期預金で暗号資産交換券プレゼントキャンペーンを開始

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、 SBI VCトレード株式会社（東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBI VCトレード」）と連携し、2026年2月2日（月）より、円定期預金の預入合計額に応じて、最大2万円相当の暗号資産交換券（XRP）をプレゼントする共同キャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンでは、対象商品となるパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）の金利年0.70%（税引前）※の利息に加え、暗号資産交換券（XRP）もお受け取りいただけます。「キャンペーンエントリー」と 「30万円以上のパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）のお預け入れ」 の条件を満たすことで、どなたでもご参加いただけるキャンペーンとなっております。

※パワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）の適用金利は、年0.70%（税引前）（2026年2月2日現在）です。適用金利は市場環境の変動等により、予告なく変更となる場合があります。

■キャンペーン概要

【対象商品】

・パワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）

・預入金額：30万円以上

【対象者】

キャンペーン期間中に、所定のエントリーフォームからエントリーのうえ、対象商品をお預け入れいただいたお客さま

※エントリーとお預け入れの順序は不問

【特典】

対象商品の預入合計額に応じて最大2万円相当の「暗号資産交換券（XRP）」をプレゼント

※期間中に複数口でお預け入れいただいた場合は合算して判定

■特典内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/171_1_8ff016094f3dba74ce0aa2e126fc833b.jpg?v=202602020951 ]

※XRP付与数は、2026年7月2日午前6時59分時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき算出し、小数点第7位を切り上げて決定いたします。

※キャンペーンのプレゼント（景品付与）は2026年5月末までにSBI新生銀行にご登録のメールアドレスへお送りいたします。

例えば、1,000万円をお預け入れいただいた場合、満期時受取利息約27,890円（税引後）※に加えて、10,000円相当の暗号資産交換券（XRP）をお受け取りいただけます。

※【利息計算例】

［1,000万円お預け入れの場合］

1,000万円×金利年0.70%（税引前）×6ヵ月÷12ヵ月 = 35,000円

35,000円×15.315%（国税）=5,360円 35,000円×5%（地方税） = 1,750円

35,000円-5,360円-1,750円 = 27,890円

※利息試算例は、元本に税引前金利と年数（1年未満は1年を12ヵ月とした月数）を乗じた税引前利息から、税引前利息に国税および地方税を乗じたものを差し引いた単純計算であり、利息の計算日数等の要因により、実際の受取利息額は異なります。

■キャンペーン期間

【エントリー期間】

2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）

【円定期預金預入期間】

2026年1月21日（水）～2026年3月31日（火）

■キャンペーン参加条件

・所定のエントリー期間中にSBI新生銀行ウェブサイトからエントリー

・所定の預入期間中にパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）に30万円以上のお預け入れ

SBI新生銀行とSBI VCトレードは、企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

