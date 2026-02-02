CRUSH CRASH PROJECT と ウンコちゃんの家具屋さんがコラボレーション。累計 3 万台突破の人気ソファ「プルート」の別注モデルを発表。

株式会社関家具

株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹、以下関家具）のデザインチームが手がけるインテリアコレクション「CRUSH CRASH PROJECT（クラッシュプロジェクト、以下クラッシュ）」は、大阪・兵庫を中心に展開する「ウンコちゃんの家具屋さん」の 5 店舗目となる新店舗オープンを記念し、同ブランドの人気 No.1 ソファ「プルート」の限定モデルをリリースいたします。

本製品は、2026年2月13日（金）にオープンする「ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店」にて同日より販売を開始いたします。

ブランドビジョンを共有するパートナーとの新たな挑戦

今回のコラボレーションは、クラッシュプロジェクトが展開する新たな取り組み「CRASH BUDDY'S

SHOP(クラッシュバディズショップ)」の一環として実現しました。

「CRASH BUDDY'S SHOP」は、全国の取扱店舗の中でも、クラッシュプロジェクトが大切にしてきたブランドのビジョン・世界観・ライフスタイル提案に深く共感していただける店舗様と共に展開する、新しいパートナーシップのかたちです。

独特の店名を持ちながら、ヴィンテージライクな家具やインテリアのセレクト、オリジナル商品の製作にも挑戦し続ける「ウンコちゃんの家具屋さん」。その遊び心と実験精神に共鳴し、箕面店のオープンを記念して、この度、両社の"らしさ"が詰まった限定別注ソファが誕生しました。

プルートソファ 3人掛け / ウンコちゃんの家具屋さん別注モデル

「プルートソファ」は、「とびきりリラックスできるソファが欲しい」というシンプルな想いから誕生しました。低めの設計、ルーズな張り感、そしてたっぷりのフェザーによる「くったりと沈み込む座り心地」が支持され、2021年2月の発売以来、累計販売台数3万台を突破。現在はブランド内のソファカテゴリーにおいて不動の人気No.1を誇るシリーズです。

この度、ウンコちゃんの家具屋さんの新店オープンを記念して、プルートソファの魅力はそのままに、さらに現代のライフスタイルに寄り添った限定モデルを共同企画しました。

限定モデルの特長

（1）プルートの魅力を余すことなく継承

プルート特有の全身を預けたくなるような沈み込みと包み込まれるような感触はもちろん、あぐらがかけるほど広々とした奥行きと、ボリュームのある肘掛けを組み合わせた開放的なデザインで極上のリラックスタイムを演出。足元には、重厚なボディを引き締めるステンレス脚を採用。異素材のコントラストが、空間に軽やかで洗練された印象を与えます。



（2） 温かみのある表情と実用性を両立した、高機能ファブリックを採用

ソファの張地には、柔らかく保温性に優れたフランネル風の生地を新たに採用しました。汗染みや耐摩耗性などの厳しい耐久試験をクリアし、水温30度以下での洗濯機洗いに対応しているため、安心して長く清潔にご愛用いただけます。

商品詳細情報

・商品名：プルートソファ 3 人掛け / ウンコちゃんの家具屋さん別注

・サイズ：幅1980mm × 奥行880mm × 高さ740mm / 座面高390mm

・発売日：2026年2月13日（金）

・販売店舗：ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店（限定）

販売店舗情報

ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店

オープン日：2026年２月13日（金）

所在地 ：〒562-0024 大阪府箕面市粟生新町1丁目11-11

営業時間 ：10:00～19:00

電話番号 ：072-737-9949

定休日 ：火曜日

店舗面積 ：約1,315平方メートル（北摂エリア最大級）

駐車場 ：20台

公式サイト：https://unkochan.com/

ウンコちゃんの家具屋さんについて

株式会社 木楽家本舗が運営する、ユニーク(変)な店名の家具屋さん。独特の店名は大阪の家具業界で使われていた「B級品=ウンコちゃん」という隠語に由来。創業当初はキズものやB級品を手頃な価格で提供することからスタート。現代表就任の2014年以降は、ヴィンテージライクな家具やオリジナル家具の製作に注力し、独自のストアブランディングを確立。映画撮影にも使用されるなど、多方面から注目を集めている。大阪・兵庫で4店舗を展開、2026年2月13日には5店舗目となる箕面店をオープン。

>ウンコちゃんの家具屋さん公式サイト： https://unkochan.com/

>ウンコちゃんの家具屋さん公式Instagram：https://www.instagram.com/unkochan_no_kaguyasan/

CRUSH CRASH PROJECT（クラッシュプロジェクト）

クラッシュプロジェクトは、関家具のデザインチームが作る、遊び心と実験精神にあふれるインテリアコレクションです。多様なジャンルのアイテムを組み合わせる事で生まれるギャップやユーモアの

ある空間造りや、こだわり選んだ素材を使ってものづくりを考え、製品を企画しています。インテリアショップ「CRASH GATE（クラッシュゲート）」として、全国に16店舗を展開。

> クラッシュプロジェクト公式サイト：https://www.crashproject.jp/

> 公式オンラインストア：CRASH GATE 公式通販：https://www.crashgate.jp/

>Instagram：https://www.instagram.com/crashgate_shop/

株式会社関家具 会社概要

家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASH GATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/264_1_0a92335d6efbfbb5a0034e6705a39c1e.jpg?v=202602020521 ]