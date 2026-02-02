スマートマイニング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月20に「スマートマイニング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。スマートマイニングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
スマートマイニング市場の概要
スマートマイニング市場に関する当社の調査レポートによると、スマートマイニング市場規模は 2035 年に約 382 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の スマートマイニング市場規模は約 165 億米ドルとなっています。スマートマイニングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、スマートマイニング市場シェアの拡大は、鉱業分野におけるデジタル化と自動化の進展、そして重要鉱物や原材料への需要の高まりによるものです。国際エネルギー機関（IEA）は、デジタルデータと分析技術を活用することで、2016ー2040年の間に発電所や電力ネットワーク全体で年間最大800億米ドルの価値を生み出すことができると推定しており、エネルギー集約型で設備投資の多い鉱山事業における同様のデジタル技術導入の大きな経済的可能性を示しています。
スマートマイニングに関する市場調査によると、危険な環境への人間の曝露を減らすためのスマートマイニングツールの導入への注目度の高まりや、デジタルトランスフォーメーションへの投資増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、自動化、IoT、AI、クラウドシステムといったスマートマイニングソリューションの開発と導入に必要な初期投資額が大きいことが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる見込みです。
スマートマイニング市場セグメンテーションの傾向分析
スマートマイニング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、スマートマイニングの市場調査は、マイニングタイプ別、ソリューションタイプ別、コンポーネント別と地域別に分割されています。
スマートマイニング市場は、コンポーネント別にソフトウェア（分析とIoTプラットフォーム）、ハードウェア（センサー、デバイス）、サービス（コンサルティング、統合）に分割されています。このうち、ソフトウェア分野は、最新のマイニングツールにおけるAI、機械学習、クラウドベースアプリケーションといった先進技術の普及率が高いこと、および運用効率の向上、資源計画、予知保全の強化に向けた高度なソフトウェアおよびソリューション開発への投資が増加していることから、予測期間中に51%の市場シェアを占めると予想されています。
