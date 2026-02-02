溶接機は「装置」から「システム」へ：CAGR3.8%市場で進むデータ駆動型ものづくり
溶接機とは、金属や樹脂などの素材を熱や圧力、またはその両方によって接合するための装置である。電気エネルギーやガス燃焼を熱源とし、アーク溶接機、抵抗溶接機、レーザー溶接機など多様な技術体系を包含する。現代の製造業において、溶接は構造物の耐久性と安全性を担保する基幹工程であり、自動車、造船、建設機械、エネルギープラント、電子機器といった多様な分野で欠かすことのできない技術要素である。特に近年では、自動化とデジタル制御技術の融合が進展し、従来の手動溶接からロボット溶接・AI溶接監視システムへの移行が加速している。これにより溶接品質の均一化、生産性向上、熟練人材不足の補完など、多面的な付加価値が創出されつつある。溶接機産業は単なる機械製造分野にとどまらず、インダストリー4.0時代のスマートファブリケーションを支える中核的装置群として位置づけられるのである。
世界市場の拡大と構造的変化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界溶接機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53825/welding-machines）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.8%で、2031年までにグローバル溶接機市場規模は139.2億米ドルに達すると予測されている。この推移は、製造業全体の自動化需要、インフラ再投資、再生可能エネルギー関連設備の増加が牽引していることを示す。特に新興国市場ではインフラ整備や工業化の進展により、手動から自動・半自動溶接機への置換需要が顕著である。一方、成熟市場では省エネルギー型・軽量化・高効率制御へのニーズが強まり、環境負荷低減と生産性の両立が競争の焦点となっている。こうした潮流の中で、溶接機は単なる装置ではなく、生産プロセスの最適化を象徴するシステムソリューションへと進化している。
図. 溶接機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340602/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340602/images/bodyimage2】
図. 世界の溶接機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の競争構造と技術動向
LP Informationのトップ企業研究センターによると、溶接機の世界的な主要製造業者には、ESAB、Lincoln Electric、Illinois Tool Works、Daihen、Panasonic、Fronius International、Carl Cloos Schweisstechnik、Stanley Black & Decker、Hugong、Jasic Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。これら上位企業は、高精度制御、デジタル通信機能、溶接データのクラウド分析といったスマート溶接技術に注力しており、ユーザー企業の生産性改善に直結するソリューション提供力が競争優位を左右している。また、Hugong、Jasic Technology、Kendeといった中国勢も低コスト・高汎用モデルで存在感を拡大しており、グローバル市場では高性能・低価格の二極化が進行している。日本勢においては、精密機械や自動車産業への深い知見を活かし、ロボット統合型溶接機やIoT連携プラットフォームなど、現場最適化型の製品展開が進んでいる点が特徴である。こうした競争環境は、溶接機市場がもはやハード単体の競争ではなく、ソフトウェア・データ解析・アフターサービスを含む統合的な価値創造領域であることを示している。
世界市場の拡大と構造的変化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界溶接機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53825/welding-machines）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.8%で、2031年までにグローバル溶接機市場規模は139.2億米ドルに達すると予測されている。この推移は、製造業全体の自動化需要、インフラ再投資、再生可能エネルギー関連設備の増加が牽引していることを示す。特に新興国市場ではインフラ整備や工業化の進展により、手動から自動・半自動溶接機への置換需要が顕著である。一方、成熟市場では省エネルギー型・軽量化・高効率制御へのニーズが強まり、環境負荷低減と生産性の両立が競争の焦点となっている。こうした潮流の中で、溶接機は単なる装置ではなく、生産プロセスの最適化を象徴するシステムソリューションへと進化している。
図. 溶接機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340602/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340602/images/bodyimage2】
図. 世界の溶接機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の競争構造と技術動向
LP Informationのトップ企業研究センターによると、溶接機の世界的な主要製造業者には、ESAB、Lincoln Electric、Illinois Tool Works、Daihen、Panasonic、Fronius International、Carl Cloos Schweisstechnik、Stanley Black & Decker、Hugong、Jasic Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。これら上位企業は、高精度制御、デジタル通信機能、溶接データのクラウド分析といったスマート溶接技術に注力しており、ユーザー企業の生産性改善に直結するソリューション提供力が競争優位を左右している。また、Hugong、Jasic Technology、Kendeといった中国勢も低コスト・高汎用モデルで存在感を拡大しており、グローバル市場では高性能・低価格の二極化が進行している。日本勢においては、精密機械や自動車産業への深い知見を活かし、ロボット統合型溶接機やIoT連携プラットフォームなど、現場最適化型の製品展開が進んでいる点が特徴である。こうした競争環境は、溶接機市場がもはやハード単体の競争ではなく、ソフトウェア・データ解析・アフターサービスを含む統合的な価値創造領域であることを示している。