リゾート地・淡路島で愛犬と一緒に、誰にも邪魔されないおこもり冬旅を 兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 冬季限定『愛犬と過ごす極上の冬のお籠りステイ』 2月1日～3月19日にて提供
淡路島北部の静寂の中で、凛とした空気包まれる丘の上にあるラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、2棟限定で愛犬と一緒にご宿泊いただけるドッグルームをご用意しております。
そしてこの度、冬季限定で夕食・朝食も全て、愛犬とともにお部屋でお愉しみ頂ける『愛犬と過ごす極上の冬のお籠りステイ』を2月1日（日）～3月19日（木）にて提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340639/images/bodyimage1】
当ヴィラでは、通常は夕食・朝食ともにレストラン棟にてご提供をしておりますが、本プランでは、お食事を特別にお部屋にてご提供させていただきます。愛犬と一緒にゆったりとお食事をお愉しみ頂けるだけでなく、他の宿泊客とも離れた暖かなお部屋の中で、“おこもり冬旅”を満喫いただけます。また、宿泊部屋の眼前には広大な芝生広場があり、愛犬とも自由に遊んでいただくことも可能です。
都会の喧騒を離れ、大切な家族と一緒にゆったりと過ごす淡路島の旅をお愉しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340639/images/bodyimage2】
■冬季限定『愛犬と過ごす極上の冬のお籠りステイ』概要
提供期間：
2026年2月1日（日）～3月19日（木）
料金：
・空のドッグコクーン／2名部屋
58,080円～（夕・朝食込） ※1室2名様ご利用時の１名あたりのご料金
・森のドッグコクーン／4名部屋
49,005円～（夕・朝食込） ※1室4名様ご利用時の１名あたりのご料金
予約：
https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/searchInput
HP：
https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr
問合わせ：
0799-64-7090
〈ドッグコクーンのスペシャルオプション〉
(1)メニュー：
淡路島の特産品を大満喫！5品ワンプレートディナー／6,655円（税・サ込）
・淡路ビーフのロースト（約100g）
・サーモンのカクテルスムース
・肉球パン
・小さな星のポテトサラダ
・チーズ
(2)バースデーケーキ：体に優しいバースデーケーキ（乳・小麦・卵不使用）／3,630円（税・サ込）
※上記オプションはご宿泊の3日前までにご予約ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340639/images/bodyimage3】
▲オプション 淡路島の特産品を大満喫！5品ワンプレートディナー／6,655円（税・サ込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340639/images/bodyimage4】
▲オプション 体に優しいバースデーケーキ（乳・小麦・卵不使用）／3,630円（税・サ込）
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
＜ご夕食＞
東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
＜ご夕食＞
東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。