農産物用品質測定機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（水分測定機器、硬度測定機器、栄養成分測定機器）・分析レポートを発表
2026年2月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「農産物用品質測定機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、農産物用品質測定機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の農産物用品質測定機器市場規模は2024年に552百万ドルと評価されており、2031年には823百万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.0%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応をあわせて検証し、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。食の安全性確保や高付加価値農産物への需要拡大を背景に、市場は堅調な成長を続けています。
________________________________________
【製品および役割の概要】
農産物用品質測定機器とは、農産物の品質特性を評価および検査するための装置です。重量、大きさ、形状、色、硬さ、水分量、栄養成分、農薬残留量など、さまざまな項目を測定できます。これにより、生産者、品質検査機関、消費者が農産物の品質を正確に把握でき、食品安全の確保や市場ニーズへの対応に寄与します。農業の高度化と品質管理の精緻化を支える重要な機器です。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の農産物用品質測定機器市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。また、選定された競合企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場占有状況の推計も提示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から示されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別に整理されており、各市場区分の成長性や構造的特徴を多角的に把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、農産物用品質測定機器の成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これらの分析を通じて、事業戦略や投資判断に資する情報提供を行っています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Sunforest、ATAGO、Fujihira Industry、Optosky、TOP Cloud-agri、Nireco、Lengguang Technology、Xylem Analytics、Kett、Horiba、Ocean Opticsなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は測定精度の向上や多機能化を進め、市場内での競争力強化を図っています。
________________________________________
【市場区分と用途別動向】
市場は製品種類別に水分測定器、硬度測定器、栄養成分測定器、その他に区分されています。用途別では農業生産現場、食品品質検査、その他分野に分類されており、特に食品品質検査分野での需要拡大が市場成長を後押ししています。用途ごとの特性を把握することで、有望な市場分野が明確になります。
