総額3億円相当！のクーポン＆ファミマポイントが当たる！ 「無料クーポン大放出祭り！」2月1日(日)開始 ～「Suicaのペンギン」グッズが当たるJR東日本コラボ企画も同時開催～
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、2026年2月1日（日）からファミマのアプリ「ファミペイ」を活用した2大キャンペーンを開催いたします。2回以上の会計で人気商品のファミペイ無料クーポンが必ずもらえる「無料クーポン大放出祭り！」のほか、東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）との初コラボレーションを記念し、オリジナルカラーのハットや蝶ネクタイでおめかしをした「Suicaのペンギン」の限定グッズなどが当たるゲーム企画を同時開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340655/images/bodyimage1】
＜キャンペーン1＞
2回以上のお会計で必ずもらえる「無料クーポン大放出祭り！」を開催！
2026年2月1日（日）から開催する「無料クーポン大放出祭り！」では、ファミペイ払いをするとスタンプが1個たまり、2個以上で必ず無料クーポンと交換できます。また、お会計時にファミペイ提示をすると挑戦できるゲームでは、当たりが出ると対象商品の無料クーポンやファミマポイントがもらえます。ゲームの当選確率は99％です。
(1)ファミペイ払いでスタンプためると無料クーポン必ずもらえる！ファミペイスタンプ！
期間中に、ファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払い（※）でお買い物をするたびにスタンプが1個たまります。たまったスタンプは、無料クーポンと交換、または抽選特典に応募することができます。
※1回のお会計ごとに1スタンプです。
※ファミペイ払いでのお支払いがあれば、現金との併用決済でもスタンプがたまります。
※期間中にたまるスタンプの上限は82個です（１日の上限は10個まで）。
■キャンペーン概要
【スタンプ獲得期間】2026年2月1日（日）0:00～2月28日（土）23:59
※スタンプ交換期限は3月1日（日）まで
【クーポン利用期間】2026年2月1日（日）0:00～3月4日（水）23:59
【特典内容】以下の無料クーポンを進呈
・40個：ファミチキ（骨なし）
Wチャンス：抽選でファミチキ100個分相当ファミマポイント（24,000ポイント）10名さまに進呈
・24個：ファミマルキッチン冷凍食品対象商品 いずれか1点
（ファミマルキッチン 麺屋こころ監修台湾まぜそば／もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺／すず鬼 スタ満まぜそば／香酢が効いた旨辛たれ ビャンビャン麺／濃厚だれが極太麺によく絡む濃厚魚介つけ麺／味仙本店監修台湾ラーメン（冷凍））
・12個：ファミチキ（骨なし）
・4個：ファミマルお茶・紅茶・ティー 各種 600ml（税込118円）
（ファミマル 麦茶 600ml／緑茶 600ml／玄米茶 600ml／台湾烏龍茶 600ml／ジャスミン茶 600ml（※沖縄県の店舗では取り扱いございません）／Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml／Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml／Afternoon Tea監修 ストロベリー香るルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 ラ・フランス香るジャスミンティー 600ml）
・2個：ブラックサンダー 21g
※Wチャンス特典のファミマポイントは、当選した方へ3月下旬に付与されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340655/images/bodyimage1】
＜キャンペーン1＞
2回以上のお会計で必ずもらえる「無料クーポン大放出祭り！」を開催！
2026年2月1日（日）から開催する「無料クーポン大放出祭り！」では、ファミペイ払いをするとスタンプが1個たまり、2個以上で必ず無料クーポンと交換できます。また、お会計時にファミペイ提示をすると挑戦できるゲームでは、当たりが出ると対象商品の無料クーポンやファミマポイントがもらえます。ゲームの当選確率は99％です。
(1)ファミペイ払いでスタンプためると無料クーポン必ずもらえる！ファミペイスタンプ！
期間中に、ファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払い（※）でお買い物をするたびにスタンプが1個たまります。たまったスタンプは、無料クーポンと交換、または抽選特典に応募することができます。
※1回のお会計ごとに1スタンプです。
※ファミペイ払いでのお支払いがあれば、現金との併用決済でもスタンプがたまります。
※期間中にたまるスタンプの上限は82個です（１日の上限は10個まで）。
■キャンペーン概要
【スタンプ獲得期間】2026年2月1日（日）0:00～2月28日（土）23:59
※スタンプ交換期限は3月1日（日）まで
【クーポン利用期間】2026年2月1日（日）0:00～3月4日（水）23:59
【特典内容】以下の無料クーポンを進呈
・40個：ファミチキ（骨なし）
Wチャンス：抽選でファミチキ100個分相当ファミマポイント（24,000ポイント）10名さまに進呈
・24個：ファミマルキッチン冷凍食品対象商品 いずれか1点
（ファミマルキッチン 麺屋こころ監修台湾まぜそば／もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺／すず鬼 スタ満まぜそば／香酢が効いた旨辛たれ ビャンビャン麺／濃厚だれが極太麺によく絡む濃厚魚介つけ麺／味仙本店監修台湾ラーメン（冷凍））
・12個：ファミチキ（骨なし）
・4個：ファミマルお茶・紅茶・ティー 各種 600ml（税込118円）
（ファミマル 麦茶 600ml／緑茶 600ml／玄米茶 600ml／台湾烏龍茶 600ml／ジャスミン茶 600ml（※沖縄県の店舗では取り扱いございません）／Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml／Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml／Afternoon Tea監修 ストロベリー香るルイボスティー 600ml／Afternoon Tea監修 ラ・フランス香るジャスミンティー 600ml）
・2個：ブラックサンダー 21g
※Wチャンス特典のファミマポイントは、当選した方へ3月下旬に付与されます。