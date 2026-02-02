計測部品から制御中枢へ--CAGR6.9%市場が示す光学式エンコーダチップの次の進化
光学式エンコーダチップとは、光学的な検出技術を用いて位置、回転角度、速度などを高精度に測定する半導体デバイスである。回転軸やリニア移動体に取り付けられたスケールに光を照射し、その反射や透過パターンを読み取ることで、ミクロン単位の動きをリアルタイムに解析することができる。これらのチップは、ロボット、FA（ファクトリーオートメーション）、電動車、精密医療機器、半導体製造装置など、極めて高精度なモーションコントロールが求められる分野において不可欠な中核部品である。
とりわけ近年は、スマートファクトリー化の進展、自動運転やEVの普及、そしてロボティクス産業の拡大により、センサー統合型エンコーダチップへの需要が急増している。光学式方式は、磁気式と比較して分解能・応答性・ノイズ耐性の面で優位性を持ち、高性能サーボ制御を支える「精密運動の神経系」として位置づけられている。
市場の現状と拡大トレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界光学式エンコーダチップ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113630/optical-encoder-ics）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.9%で、2031年までにグローバル光学式エンコーダチップ市場規模は2.88億米ドルに達すると予測されている。この背景には、産業オートメーションの進化とともに、位置検出精度のさらなる高度化が求められていることが挙げられる。AIによる生産最適化、自動搬送ロボットの精密動作制御、半導体製造装置のナノ単位位置決めなど、すべての分野で「誤差ゼロ」を目指す開発競争が進んでいる。こうした潮流の中で、光学式エンコーダチップは、単なるセンサーではなく“制御の中枢”としての戦略的価値を高めている。
特に、ファクトリーオートメーション分野と電動車向け市場が牽引力となり、欧米・日本・韓国・台湾企業が熾烈なシェア競争を展開している。
図. 光学式エンコーダチップ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340603/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340603/images/bodyimage2】
図. 世界の光学式エンコーダチップ市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光学式エンコーダチップの世界的な主要製造業者には、Broadcom、Nisshinbo Micro Devices、SEIKO NPCなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
主要プレーヤーの勢力図
市場シェア構造を見ると、BroadcomとNisshinbo Micro Devicesが二大リーダーとして高い占有率を維持している。Broadcomは高性能光学センサー設計と高信頼性パッケージング技術を強みに、グローバルな産業ロボット市場を主導している。一方、Nisshinbo Micro Devicesは省電力化とコスト効率を両立させた製品群を展開し、EVモーター制御や工作機械分野での採用が拡大している。
これに続くのがSEIKO NPC、IC-Haus、PREMA Semiconductor、Hamamatsuなどであり、それぞれが独自技術で差別化を図っている。たとえばIC-Hausはドイツの高精度アナログ技術を活かした高分解能チップを展開し、Hamamatsuは光電変換技術の知見を応用し、医療・分析機器市場で存在感を高めている。
